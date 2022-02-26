社區開會爆衝突！男怒嗆「讓你死」　挨告竟持刀狂砍鄰居下場曝

▲唐姓男子和宋姓男子2人在社區開會上發生衝突，唐男不但放話要宋男死，竟還直接持菜刀對宋男揮砍。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者林冠吟／宜蘭報導

唐姓與宋姓男子2人同為宜蘭某社區之住戶，2人在一次社區會議中發生衝突，唐男先是怒嗆宋男，「讓你死」、「我要買槍殺你全家」等語，遭宋男怒告，唐得知挨告後竟持菜刀朝宋狂砍，所幸宋男奮力抵抗搶下菜刀，但仍被砍傷頭部。宜蘭地院審理後，依殺人未遂罪判處唐男有期徒刑2年6月。

判決書指出，唐姓與宋姓男子2人均為宜蘭市某社區之住戶，不過2人先前曾在社區開會時因故發生衝突，唐男還怒嗆宋男，「林北要讓你死」、「我要買槍殺你全家」、「找殺手把你手腳砍斷」、「把你灌醉砍斷你雙手雙腳」等語，遭宋男怒告，宜蘭地院事後也判唐拘役60日，得易科罰金，緩刑2年。

未料，2020年宋男坐在公共廁所沙發區時，竟遭到唐男持菜刀揮砍，宋死命抵抗，苦撐到警方到場處理，並將唐男壓制，但仍因此受有頭皮長達12公分的開放性傷口，與顱骨穹窿骨折併氣腦傷害，怒告唐男殺人未遂罪。

庭審時，宋男向法官還原當時情況指出，當時他和人在討論房屋買賣，正討論的差不多時，唐男就突然衝過來，拿著一把菜刀往他頭上砍，是他奮力抵抗，將唐男手上的菜刀搶下交給管理員，但頭部也因此縫了20幾針，事後，唐男更向警方表示，因為他打不過宋男，要砍死宋男等語。

宜蘭地院審理後指出，儘管唐男的辯護人為其辯護指出，唐男「只砍了一刀」，並辯稱是為了「自衛」用，但法官審酌相關證人證詞與宋男傷勢後認為，唐、宋2人屢發生衝突爭執，唐男更無數次放話要「宋男死」，事後也因此遭到判刑，足見2人結怨甚深，唐男也向警方自述，「他先回家拿菜刀下樓去找宋男」等語，不採信唐男的辯詞，認為唐男有主觀上具殺人之故意，審酌唐男罹患口腔癌，並持續治療精神疾病，與其依賴低收、殘障補助維生，且雙方事後以5萬元和解來看，依殺人未遂罪，判處唐男有期徒刑2年6月。