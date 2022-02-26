　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

社區開會爆衝突！男怒嗆「讓你死」　挨告竟持刀狂砍鄰居下場曝

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲唐姓男子和宋姓男子2人在社區開會上發生衝突，唐男不但放話要宋男死，竟還直接持菜刀對宋男揮砍。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）

記者林冠吟／宜蘭報導

唐姓與宋姓男子2人同為宜蘭某社區之住戶，2人在一次社區會議中發生衝突，唐男先是怒嗆宋男，「讓你死」、「我要買槍殺你全家」等語，遭宋男怒告，唐得知挨告後竟持菜刀朝宋狂砍，所幸宋男奮力抵抗搶下菜刀，但仍被砍傷頭部。宜蘭地院審理後，依殺人未遂罪判處唐男有期徒刑2年6月。

判決書指出，唐姓與宋姓男子2人均為宜蘭市某社區之住戶，不過2人先前曾在社區開會時因故發生衝突，唐男還怒嗆宋男，「林北要讓你死」、「我要買槍殺你全家」、「找殺手把你手腳砍斷」、「把你灌醉砍斷你雙手雙腳」等語，遭宋男怒告，宜蘭地院事後也判唐拘役60日，得易科罰金，緩刑2年。

未料，2020年宋男坐在公共廁所沙發區時，竟遭到唐男持菜刀揮砍，宋死命抵抗，苦撐到警方到場處理，並將唐男壓制，但仍因此受有頭皮長達12公分的開放性傷口，與顱骨穹窿骨折併氣腦傷害，怒告唐男殺人未遂罪。

庭審時，宋男向法官還原當時情況指出，當時他和人在討論房屋買賣，正討論的差不多時，唐男就突然衝過來，拿著一把菜刀往他頭上砍，是他奮力抵抗，將唐男手上的菜刀搶下交給管理員，但頭部也因此縫了20幾針，事後，唐男更向警方表示，因為他打不過宋男，要砍死宋男等語。

宜蘭地院審理後指出，儘管唐男的辯護人為其辯護指出，唐男「只砍了一刀」，並辯稱是為了「自衛」用，但法官審酌相關證人證詞與宋男傷勢後認為，唐、宋2人屢發生衝突爭執，唐男更無數次放話要「宋男死」，事後也因此遭到判刑，足見2人結怨甚深，唐男也向警方自述，「他先回家拿菜刀下樓去找宋男」等語，不採信唐男的辯詞，認為唐男有主觀上具殺人之故意，審酌唐男罹患口腔癌，並持續治療精神疾病，與其依賴低收、殘障補助維生，且雙方事後以5萬元和解來看，依殺人未遂罪，判處唐男有期徒刑2年6月。

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
中和男頭髮剪成「精液」！　警憋笑逮人：看到這種一定抓
普丁目標不只烏克蘭？　俄軍正向波蘭邊境集結
快訊／6名台生已抵波蘭邊境！　1人留在基輔、1人在烏東
孕婦逃地鐵站分娩！　烏克蘭「嬰兒奇蹟照」感動全網
甜心主播爆不倫「尖叫大哭58秒片」！　被強拖上車崩潰
他揭美不出兵10個理由　嗆講「今日烏克蘭明日台灣」是懦夫
快訊／三重騎士遭砂石車輾爆頭！　當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

通緝犯後腦頭髮雕「超狂2字」　警憋笑逮人：看到這種一定抓

社區開會爆衝突！男怒嗆「讓你死」　挨告竟持刀狂砍鄰居下場曝

快訊／三重騎士閃躲違停轎車摔倒　遭砂石車「輾爆頭」當場慘死

台66線區間測速228上路　桃市5處區間測速開出1533張罰單

藝人許慧欣家族捲「房產詐欺」　姨丈判刑4年半逃匿將通緝

樓上洗車樓下分裝　保險箱藏千包毒咖啡...警攻堅逮7人

快訊／登山客攀品田山墜谷！領隊拉人也墜落雙雙失聯　警消急搜救

鐵皮屋暗藏職業賭場　警方攻堅破門逮27人

熱心警寒流送暖助返家　女揹泰迪熊躲土地公廟原因曝

向黑幫借80萬「一周要還百萬」　竹聯會長賞巴掌「整臉瘀青」

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

妹妹家附近遭炸毀！烏克蘭正妹崩潰大哭　瑞莎心碎家鄉奶奶一直哭「今天都是飛彈」

雨天走失！法鬥跑1.2km求救　 寵物店老闆暖心幫洗澡等主人

通緝犯後腦頭髮雕「超狂2字」　警憋笑逮人：看到這種一定抓

社區開會爆衝突！男怒嗆「讓你死」　挨告竟持刀狂砍鄰居下場曝

快訊／三重騎士閃躲違停轎車摔倒　遭砂石車「輾爆頭」當場慘死

台66線區間測速228上路　桃市5處區間測速開出1533張罰單

藝人許慧欣家族捲「房產詐欺」　姨丈判刑4年半逃匿將通緝

樓上洗車樓下分裝　保險箱藏千包毒咖啡...警攻堅逮7人

快訊／登山客攀品田山墜谷！領隊拉人也墜落雙雙失聯　警消急搜救

鐵皮屋暗藏職業賭場　警方攻堅破門逮27人

熱心警寒流送暖助返家　女揹泰迪熊躲土地公廟原因曝

向黑幫借80萬「一周要還百萬」　竹聯會長賞巴掌「整臉瘀青」

基捷還要10年「房價卻開漲」　他好奇：生活機能提升？網吵翻了

鄭亨敦「上傳違法影片」：我會去警局自首　正確觀念讓韓網全跪了

衛生紙1包7元、白米買1送1！各大量販超市「限時抗漲優惠」快收

通緝犯後腦頭髮雕「超狂2字」　警憋笑逮人：看到這種一定抓

不掛五星旗了？陸駐烏使館警告公民：勿亮身份、秀具識別性標識！

侯友宜看俄烏開戰有感　「台灣唯有努力團結才不會讓敵人有機會」

「這群人」疫苗沒打夠就想放病毒！林氏璧4數據嘆：這不叫共存

烏克蘭人瘋狂出逃！羅馬尼亞邊境被車潮塞爆　車龍長達6.5km

普丁目標不只烏克蘭？　最新衛星照：俄軍正向波蘭邊境集結

醫療院所228連假不休息　南投縣再推打疫苗送禮券好康

恐怖畫面曝！烏俄新聞播到一半　飛彈突然從記者「頭頂上飛過」

社會熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

即／騎士閃違停車摔倒　遭砂石車輾斃

自稱不吃人夫！小三「鹹濕偷情對話」直接打臉

榮總不倫戀！　人夫休息室偷情女同事：私密一條線

北市少年隊長涉濫用公款　邀方仰寧當座上賓

老翁倒臥台3線旁　身上竟見輪胎痕

即／登山客攀品田山墜谷　領隊拉人也墜落雙雙失聯

基隆槓子寮走山　地主釀災慘了

桃園「天空斷橋」工安意外　2移工1死1重傷

獨／甜美女主播哭吼人夫「不能沒有你」　小王護航自貶告白被拒嚇壞她

小王「教」人妻玩情趣用品　五金行老闆怒告

三立董事長林崑海今告別式　蔡英文出席、三立總動員送別

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

更多熱門

相關新聞

邊坡坍方　太平山見晴步道2/25起封閉8天

邊坡坍方　太平山見晴步道2/25起封閉8天

太平山國家森林遊樂區內知名景點見晴懷古步道，因2月初起連日降雨，累積雨量達300 mm所影響，步道0.3公里處上坡處土石持續坍方，考量見晴步道路況狹窄、需機具進場施工整理及持續觀察落石狀況，為顧及民眾使用步道之安全性，請民眾暫勿前往，於25日至3月4日暫停開放。

宜蘭火鍋店女確診　匡110人首波採檢出爐

宜蘭火鍋店女確診　匡110人首波採檢出爐

空船多次進出烏石港　竟是走私5百kg安毒

空船多次進出烏石港　竟是走私5百kg安毒

台中箱屍案　洗碗工殺前妻無期徒刑定讞

台中箱屍案　洗碗工殺前妻無期徒刑定讞

瑪莎3煞求調解金額超摳　母：羞辱我？

瑪莎3煞求調解金額超摳　母：羞辱我？

關鍵字：

宜蘭社區開會衝突讓死你菜刀殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

砲長騙20歲女兵「有空拍機」　強拉庫房性侵

俄軍被轟成焦屍畫面曝！至死仍緊握步槍

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

烏克蘭撐2天台灣開戰撐多久？　網：說空襲打爛一律軍盲

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

即／美海軍驅逐艦正在穿越台灣海峽！

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

北約不忍了！首度啟動「反應部隊」　籲俄羅斯停火

更多

最夯影音

更多
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面