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社會 社會焦點 保障人權

28歲小三狙殺57歲人夫！牙醫師遭捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

▲▼北市情侶情殺。（圖／記者黃彥傑攝）

▲女子在巷口持菜刀埋伏呂姓男子，持刀砍殺對方胸口。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市文山區萬盛街一處巷弄內，1名人夫遭小三持菜刀砍殺，造成胸口有刀傷倒臥血泊當場失去呼吸心跳，隨後小三也持砍人的菜刀自殘，警方獲報到場將2人送往醫院搶救，但人夫仍因傷重宣告不治。

警方調查，1日下午2時許，57歲的呂姓男子，疑因與1名28歲的曾姓女子有感情糾紛，女子竟持菜刀埋伏，趁呂姓男子出現時持刀追砍對方，造成呂男胸口刀傷，呂男妻子到場發現丈夫被砍死，而且還是小三動手，情緒崩潰痛哭失聲。

警方事後到場，發現被砍的男子胸口中刀，當場沒有呼吸心跳，緊急送往萬芳醫院搶救，但仍宣告不治，而女友則是因情緒激動持刀往自己胸口、手腕砍殺數刀。

目前警方也將人送往台大醫院救治，但目前曾女、正宮均情緒不穩，曾女還躺在病床上喃喃自語，警方仍無法釐清事發原因。

據了解，呂姓男子是新北市某牙醫診所的牙醫師，因與曾姓女子有感情糾紛，未料竟遭曾女竟持菜刀埋伏，砍死牙醫後再自殘，《東森新媒體ETtoday》致電該牙醫診所，診所人員表示呂今天沒有進診所，對於呂的狀況也不了解。

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文山區血腥情殺！女巷口埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭

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