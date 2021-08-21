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剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃　交友APP天菜變絕命情人

▲▼板橋分屍案,朱峻穎,gary,花圃,分屍,黃亦敏。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲健身教練朱峻穎剃髮凌辱女友後將她殺害分屍。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳豐德／綜合報導

健身教練成恐怖情人！台大碩班畢業的黃姓女子在交友軟體結識初戀男友朱峻穎，不料朱男控制慾極強，只要不順他意就會施暴，黃女交往2個月後2018年5月打算提分手，卻遭剃成光頭凌辱並勒斃、分屍成8大袋，埋藏在新北板橋社區的花圃內，朱男最終也畏罪上吊輕生；承辦刑警在Podcast節目《我在案發現場》內揭露偵辦始末，而至今黃女的內臟遺落何處仍然成謎。

▼點擊收聽Podcast《我在案發現場》偵辦員警談板橋分屍案內幕。

朱峻穎（28歲）父親是退役高階軍官，從小管教嚴格，由於在台成績不理想被送往美國求學，但友人就曾向媒體爆料，高中開始他成績也不順遂，在美還遭受同儕種族歧視、霸凌，因此罹患多重人格分裂、躁鬱症，一度休學治療，經當地醫師診斷後靠服用藥用大麻控制病情，不料他卻施用不當成癮。

朱男返台後曾有一段婚姻，但因家暴等問題與前妻離婚，2016年還因為大麻上癮，跟一名綽號「AJ」的共犯配合，二度從美國郵寄運輸200多公克的大麻被逮，2018年法官判他得服刑3年10月，原本該報到入監的日子他未如期出現，檢方還沒來得及拘提朱男，3天後他就將黃姓女友（27歲）分屍殺害。

▼友人透露朱峻穎美國求學期間壓力過大罹患多重人格分裂、躁鬱症。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼板橋分屍案,朱峻穎,gary,花圃,分屍,黃亦敏。（圖／翻攝自當事人臉書）

5月23日家人向板橋地區派出所報案，指稱黃女從20號中午與父母、擔任健身教練的男友共餐後就失聯，當時雖用餐氣氛很好，小倆口還秀出對戒、珍珠項鍊，朱男告知希望能在年底完婚；不過黃母卻發現寶貝女兒當天穿著長袖佯裝，領口內隱約看得見紅腫，起先不以為意，當晚返家後疑因「母女連心」胸口莫名劇烈疼痛、喘不過氣來，急著用通訊軟體想聯繫女兒，但就此斷了訊息。

報案後3天黃女胞兄還在網路求援，認為與家人互動緊密的她從未失聯這麼久，可能已經被限制自由或軟禁，並公布妹妹與閨密的對話紀錄， 黃女抱怨男友「我覺得他瘋了，他有病啊！」閨密則回她「不要講太多廢話，不然到時候妳被分屍，這段話還要給檢察官」，沒想到一語成讖。

▼個性開朗的黃女畢業後在美商公司擔任翻譯。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼板橋分屍案,朱峻穎,gary,花圃,分屍,黃亦敏。（圖／翻攝自當事人臉書）

而朱男此時也在臉書社團撰文反擊，「我從來沒有對她凶，沒有對她暴力，更沒有限制她的自由」。他更秀出多張對話截圖，試圖引導風向，讓網友相信是黃女亂搞男女關係，卻反被抓包黃女手機已開啟「飛航模式」，朱男發文後又再度消失無蹤，讓警方難以追緝。

根據家人提供的線索，警方鎖定黃女與朱男於板橋同住的租屋處，登門查訪、猛按電鈴都無人回應，調閱手機基地台位置，發現情侶兩人手機都關機。聯繫上朱男的父母後，他們竟稱「兒子也失蹤了」。現有證據讓警方無法強行破門搜救，只能依失蹤案件積極偵辦，並土法煉鋼，調閱情侶來往行蹤的監視器，直到27號終於有重大發現。

▼朱男在住家分屍後將屍塊分裝在背包；垃圾袋後運屍。（圖／資料畫面）

▲▼男子分屍女友後畏罪自殺，身前運屍畫面曝光。（圖／記者林煒傑翻攝）

大樓監視器拍下，20號晚間朱男與黃女進入屋內後，黃女就再也沒出過門，隔日朱男拎著多包垃圾袋、揹背包進出屋門，走向社區偏僻花圃處。專案警方前往花圃搜查，挖掘後果然找到黃女肢解後的7袋屍塊，經法醫拼湊發現黃女大腿骨、頭髮、內臟都消失無蹤，進入屋內後找尋到肢解用的開山刀，浴室內也有採集到微量黃女血跡，研判兇手在此分屍後有清洗血跡。

警方全力搜捕下朱峻穎仍音訊全無， 不料28號他被發現在新莊衛福部台北醫院旁的舊衛生所大樓內上吊輕生，身上有7張碎紙狀的遺書，提到自己陷入瘋狂就會腦袋空白，最後總是情緒失控，還說「自己做事自己擔」希望不要連累家人；朱父現場認屍時一度淚崩，哭求檢警「一命換一命，他已經受到應有的懲罰了」，希望不要解剖愛子遺體。

▼花圃挖出的7袋屍塊。（圖／資料畫面）

▲▼板橋分屍案,朱峻穎,花圃,分屍,黃亦敏。（圖／資料畫面）

▼殯葬業者找到藏在水溝內的大腿骨。（圖／資料畫面）

▲▼板橋分屍案,朱峻穎,花圃,分屍,黃亦敏。（圖／資料畫面）

至於黃女消失的大腿骨，也在殯葬業者離奇的「感應」後重返現場尋獲，業者稱他在花圃遠處的社區水溝聞到屍臭味，打開水溝蓋探頭一看，才發現被包裹的最後一袋屍塊。「76行者遺體美容團隊」的義務協助下，花了30小時、縫合17塊屍塊，終於把黃女的遺體修復，讓她有尊嚴的走完最後一程。

由於朱峻穎犯案完後隔天，父母曾到他的住處打包衣物、寢具，且將垃圾帶走，檢警也曾懷疑父母知情，甚至是殺人共犯協助滅證；但父母說是兒子打電話說分手了，擔心他躁鬱症發作才去幫忙搬家，加上爸爸通過測謊、母親無積極證據能證明涉案下，檢方認定倆人不曉得兒子犯下分屍案，給予不起訴處分。

承辦此案的偵查隊長陳嘉鵬在真實犯罪Podcast《我在案發現場》中提到，黃女遭肢解的頭顱是相當平整的光頭，依常理推測，恐怕是朱峻穎將黃女控制後，企圖讓她羞愧不敢見人， 持電剪剃將她的長髮全部剃光，之後再冷血勒斃分屍，而黃女其實也早就察覺到朱男的恐怖情人跡象……

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▼朱男父母起初被檢警懷疑知情且協助滅證。（圖／資料畫面）

▲▼板橋分屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼鑑識人員耗時許久仍無法尋獲黃女內臟。（圖／資料畫面）

▲▼板橋分屍。（圖／記者陳雕文翻攝）

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