異位皮膚炎不受影響 　東山許華翔60滿級分「想當皮膚科醫生」

▲東山許華翔(左三)拿到60滿級分。（圖／東山高中提供）

記者許敏溶／台北報導



今年數A是史上最難，但是台北市私立東山高中許華翔，仍然取得四科（國英數A自）60滿級分佳績，而且許華翔是異位性皮膚炎患者，發作時十分難受甚至影響睡眠，但他仍專注學習不受影響，連眼鏡架已壞掉將近一年也是用膠帶黏起來，未來希望就讀醫學系再當皮膚科醫生，幫助有相同困擾的人。

許華翔從小就喜歡閱讀，國小每天都到圖書館報到，國小時就已看完三國演義原著，國中階段讀完全部金庸小說，對文字的喜愛對講求閱讀素養力的國文科來說，無疑是一大助益。

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特別的是，許華翔知道自己英文較差，在第一次模考時英文只考11級分，於是開始全力背誦7000單字，花兩個月時間背完，接著大量進行模擬試題，從去年九月開始至學測前，寫完將近100回的模擬試卷。

▼喜愛閱讀的東山許華翔拿到60滿級分。（圖／東山高中提供）

談到如何準備學測，校方說，許華翔習慣每個月寫月計畫，每週再擬定詳細的週計畫執行，許華翔說：「最重要的其實是執行力」；至於一般同學最頭疼的數學，許華翔則是提出加強穩定度與抗壓性訓練，最好方法則是不停做題目，以兩天一張模擬試卷的頻率逐步的累積自己的實力及應試經驗，做到自己題目一發下來都能保持平常心且不會緊張。

仔細看許華翔的眼鏡，其鏡架是用膠帶黏起來的，許華翔表示，這副鏡架已壞掉近一年，最初是因為睡覺前忘記取下，眼鏡左邊的框架被壓壞，後來螺絲也掉了，但因為不注重外在事物，加上也沒壞的很嚴重，就用膠帶DIY黏一下還可以撐一陣子，沒想到就這樣撐了快一年。

▼許華翔鏡架已壞掉近一年，只用塑膠帶黏起來。（圖／東山高中提供）

對於想給自己學弟妹的話，許華翔建議，在高中時期，學業還是首要，先把學業hold好之後再來談其他的社團或娛樂方面的事，而且「心中要有目標」，把心思放在覺得更重要的事情上。