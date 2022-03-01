　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

異位皮膚炎不受影響 　東山許華翔60滿級分「想當皮膚科醫生」

▲▼東山許華翔(左三)拿到60滿級分。（圖／東山高中提供）

▲東山許華翔(左三)拿到60滿級分。（圖／東山高中提供）

記者許敏溶／台北報導


今年數A是史上最難，但是台北市私立東山高中許華翔，仍然取得四科（國英數A自）60滿級分佳績，而且許華翔是異位性皮膚炎患者，發作時十分難受甚至影響睡眠，但他仍專注學習不受影響，連眼鏡架已壞掉將近一年也是用膠帶黏起來，未來希望就讀醫學系再當皮膚科醫生，幫助有相同困擾的人。

許華翔從小就喜歡閱讀，國小每天都到圖書館報到，國小時就已看完三國演義原著，國中階段讀完全部金庸小說，對文字的喜愛對講求閱讀素養力的國文科來說，無疑是一大助益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

特別的是，許華翔知道自己英文較差，在第一次模考時英文只考11級分，於是開始全力背誦7000單字，花兩個月時間背完，接著大量進行模擬試題，從去年九月開始至學測前，寫完將近100回的模擬試卷。

▼喜愛閱讀的東山許華翔拿到60滿級分。（圖／東山高中提供）

▲▼東山許華翔拿到60滿級分。（圖／東山高中提供）

談到如何準備學測，校方說，許華翔習慣每個月寫月計畫，每週再擬定詳細的週計畫執行，許華翔說：「最重要的其實是執行力」；至於一般同學最頭疼的數學，許華翔則是提出加強穩定度與抗壓性訓練，最好方法則是不停做題目，以兩天一張模擬試卷的頻率逐步的累積自己的實力及應試經驗，做到自己題目一發下來都能保持平常心且不會緊張。

仔細看許華翔的眼鏡，其鏡架是用膠帶黏起來的，許華翔表示，這副鏡架已壞掉近一年，最初是因為睡覺前忘記取下，眼鏡左邊的框架被壓壞，後來螺絲也掉了，但因為不注重外在事物，加上也沒壞的很嚴重，就用膠帶DIY黏一下還可以撐一陣子，沒想到就這樣撐了快一年。

▼許華翔鏡架已壞掉近一年，只用塑膠帶黏起來。（圖／東山高中提供）

▲▼東山許華翔拿到60滿級分。（圖／東山高中提供）

對於想給自己學弟妹的話，許華翔建議，在高中時期，學業還是首要，先把學業hold好之後再來談其他的社團或娛樂方面的事，而且「心中要有目標」，把心思放在覺得更重要的事情上。

►到烏來四季山妍泡湯，每人450元有找！

ET快訊
贈烏克蘭27噸物資　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」
文山區血腥情殺！女巷口埋伏已婚男「砍到命危」　妻崩潰痛哭
快訊／俄軍空襲烏克蘭第2大城政府總部！　震撼影片曝光
烏國用TB2無人機「轟炸俄軍」　台灣關鍵機種將問世
海量酒店妹突斷片！　遭迷姦慘淪3P女主
國軍三階段作戰曝光　今發「民眾求生避難手冊」
普丁罕見暴怒！戰況膠著　美情報：可能加強攻擊火力

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烏克蘭鄉民「偷12萬元俄羅斯坦克」上網賣！台人見價格心動：便宜

男友忘買她早餐！「卻記得女同事的」當場氣炸　下秒慘被丟包

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

贈烏克蘭27噸醫療物資！　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」

烏俄戰爭是人為大禍！證嚴法師淚「想救人沒機會」　曝殘酷經歷

桃園今起3天免預約施打疫苗　鄭文燦：將增加6萬長者接種

異位皮膚炎不受影響 　東山許華翔60滿級分「想當皮膚科醫生」

機組員檢疫鬆綁「3／7起放寬5+5」　可1人1戶居家檢疫

LIVE／高雄今+0！陳其邁2點半說明最新疫況

米迪幼兒園「已傳4波」　羅一鈞：從家庭傳給幼兒園再到職場

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

24小時爆改車子→露營車宿　胡子買不到零件自己動手DIY

高雄輕軌又被撞！　車頭飾板毀損「要價破百萬」

粗心女到維修中心換保護貼　看錯桌子！手機撲通進魚缸

《魷魚遊戲》李政宰.鄭好娟美國奪視帝后　「激動到說不出話」..她樂喊：我要吃泡麵！

烏克蘭鄉民「偷12萬元俄羅斯坦克」上網賣！台人見價格心動：便宜

男友忘買她早餐！「卻記得女同事的」當場氣炸　下秒慘被丟包

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

贈烏克蘭27噸醫療物資！　網見1細節卻尷尬「台灣虧大了」

烏俄戰爭是人為大禍！證嚴法師淚「想救人沒機會」　曝殘酷經歷

桃園今起3天免預約施打疫苗　鄭文燦：將增加6萬長者接種

異位皮膚炎不受影響 　東山許華翔60滿級分「想當皮膚科醫生」

機組員檢疫鬆綁「3／7起放寬5+5」　可1人1戶居家檢疫

LIVE／高雄今+0！陳其邁2點半說明最新疫況

米迪幼兒園「已傳4波」　羅一鈞：從家庭傳給幼兒園再到職場

米蘭時裝周／VERSACE極致性感！緊身盔甲胸衣、希臘迴紋手拿包美翻

烏克蘭鄉民「偷12萬元俄羅斯坦克」上網賣！台人見價格心動：便宜

男友忘買她早餐！「卻記得女同事的」當場氣炸　下秒慘被丟包

工程進度卡關　U23棒球賽恐無法在大巨蛋開打

中華男籃全面換血　籃協：未來以年輕球員為主軸

咖啡廳驚見長輩「超狂陪吃夥伴」搬上桌！吳怡霈坐隔壁服了：好威

蔡其昌發起集資援助烏克蘭難民　跨黨派22名立委響應捐一日所得

徵兵呼聲持續上升！　邱國正：募兵制起碼4年以上　戰力絕對勝以往

中鋼現金殖利率8％！外資看好獲利穩健　喊目標價52元

中油鳳山2群聚危機解除！　陳其邁曝免戴口罩「9時機」今起鬆綁

「暗黑周子瑜」西門町被逮！整棟旅館「18禁服務」…加500再一次

生活熱門新聞

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

被俘俄軍打電話給爸　1句話讓他笑了

學測成績今日上午9時公布

好市多「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來

俄軍1舉動讓台大醫看傻：僅普丁想打

埔心牧場遇走失女童！他「撿到一家三口」被讚爆

快訊／增4例本土「分佈2縣市」

奧客買拿鐵要求不要咖啡因！他1句話嗆爆

強冷空氣襲烏！鄭明典曝時間點　網：將雪埋俄軍

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

俄羅斯「戰略太蠢」　名醫諷普丁：一定不讀科學期刊

餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓

更多熱門

相關新聞

數A爆難！補教估台大醫僅59級分

數A爆難！補教估台大醫僅59級分

大考中心今（1日）公布學測成績，補教業者指出，今年數A太難影響很大，9成以上考生數A才考10級分以下，11至15級分才約8千人，預估今年採計「國英數A自」科系，一階過關門檻將下滑1到4級分，例如台大醫學與牙醫及陽明醫今年門檻估59級分，採計「英數A自」科系則比去年下滑1到2級分，整體而言，理組中前段約比去年下滑1到4級分，過關門檻為歷年來最低。

數A太難！大考中心認錯指會調整

數A太難！大考中心認錯指會調整

史上最難數A！滿級分僅789人

史上最難數A！滿級分僅789人

學測成績今日上午9時公布

學測成績今日上午9時公布

大學學測成績明天上午9時公布

大學學測成績明天上午9時公布

關鍵字：

學測數A東山高中台大醫許華翔

讀者迴響

熱門新聞

台南外籍女大生失蹤！警36小時追查：已接60客人

談判剛結束！基輔巨大爆炸、警笛狂響

瑞士將制裁俄羅斯　凍結普丁資產

明變天降10℃！2波冷空氣接力　下波更低溫雨區曝

登SAG視后遇外媒無禮提問！鄭好娟霸氣回應

莉婭認了小三上位成正宮！

歐盟覺醒團結抗俄！歐官員曝關鍵轉捩點

快看車牌！對中3數字玩樂園只要299元

陸外交部：台灣不關日本的事

今起口罩令放寬「7場合免戴」　6大鬆綁措施一次看　

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

俄軍被俘疑遭「脫褲懶」綁電桿

俄軍狂轟烏第2大城　死屍遍地畫面曝

烏克蘭媒體：俄烏談判已經結束

烏克蘭慘了！俄軍集結車隊「綿延64公里」

更多

最夯影音

更多
被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死

被炮彈擊中！烏6歲女童不治　醫流淚搶救罵普丁：渾蛋去死
烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

烏克蘭人民返國保衛家園！　自願熱血參戰：老鼠才逃跑

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

貓主子沒顧店反而抓破紙箱　店員氣噗噗理論：你媽媽咧？

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

俄羅斯裝甲部隊慘被當街殲滅　士兵撇軍車狂逃！慘烈畫面曝

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面