考生注意！學測成績今上午9時公布　查詢網址看這邊

▲學測成績今天公布。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

111學年度大學學測成績及統計資料今（1日）公布，成績通知單則在明（2日）寄發，學測主辦單位、大考中心提醒考生，凡是報名資料有填寫行動電話號碼，將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知考生成績；上午9時起，即可至大考中心官網「學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績。

大考中心表示，若對學測成績有疑義，今天起到3月7日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理；複查結果通知書將在3月15日（二）寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

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學測成績公布後，之後就是繁星推薦跟申請入學，而為了落實高三完整學習，今年繁星推薦跟申請入學時程也往後延。

大學甄選入學委員會表示，繁星推薦管道從3月15日到3月16日開放報名，3月22日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系、牙醫系）第一階段篩選結果，5月19日到6月5日間進行繁星第8類學群第二階段指定項目甄試，各校在6月5日前公布繁星第8類學群錄取名單，甄選會則在6月8日公告錄取名單。

至於申請入學部分，大學甄選會指出，於3月23日到3月25日開放報名，3月31日公布第一階段篩選結果，5月19日到6月5日進行第二階段指定項目甄試，各校在6月6日前公布錄取名單，錄取生必須在6月9日到6月10日登記就讀志願序，6月15日上午9時公布統一分發結果。