史上最難數A！滿級分僅789人「頂標前標創5年新低」

▲ 大考中心主任周兆民說明今年學測成績。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

11.6萬餘人報考的111學年度學科能力測驗，今（1日）由大考中心公布成績及相關統計資料，今年數學首次分拆考數A與數B，被譽為「史上最難」的數A，今年只有789人滿級分，反而數B則有3008人滿級分，去年數學也有1558人滿級分，其他國文、英文、自然、社會滿級分也至少2500人以上，凸顯這是數A果然是史上最難。

今年學測共有11萬6465人報考，也是首度將數學科拆為難度高的數A與難度低數B，考科也從去年5科變6科，根據大考中心最新公布統計資料，今年「國、英、數A、數B、社、自」六考科，滿級分人數分別為2807人、3708人、789人、3008人、2510人、3012人。

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其中最讓大家專注的，則是今年數A，今年只有789人滿級分，若以去年數學只有1558人滿級分，顯然人數是明顯大幅下滑；若以五標來說，今年數A五標（頂、前、均、後、底）分別為「10、8、6、4、3」，，和去年數學五標相比「11、9、6、4、3」，頂標、前標分別下滑一級分，也是近五年來最低。

此外，進一步比較今年數B的五標為「13、11、8、4、3」，顯示今年數B因為考題表數A簡單，故數B的頂標、前標「13、11」，都比數A「10、8」高很多。

在「0級分」部分，根據大考中心公佈資料，，今年數A「0級分」則有26人，數B則是29人，其他國文為8人、英文10人、社會7人、自然3人。