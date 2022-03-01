數A滿級分不到1%創11新低　大考中心認錯指會調整

▲學測成績及五標等資料今天公布。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今公布111學年度學科能力測驗成績及相關統計資料，今年數學首次分拆考數A與數B，被譽為史上最難的數A，今年滿級分僅有789人，佔報考學生比例僅0.99%，創下11年新低，大考中心主任周兆民今（1日）坦言，在設定考題難易度時，是要求滿級分人數佔所有考生2%至5%，今年數A滿級分人數不到1%的確偏低，未來命題將會有所調整。

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▲大考中心主任周兆民認錯，坦言今年數A滿級分比例低於當初設定目標。（圖／記者許敏溶攝）

11.6萬餘人報考學測，今天由大考中心公布成績及相關統計資料，今年數學首次分拆考數A與數B，被譽為「史上最難」的數A，今年只有789人滿級分，佔所有考生的0.99%，即使去年也有1.62%，今年0.99%也創下11年新低，數B則有3008人滿級分，佔所有考生3.32%。

此外，今年數A五標（頂、前、均、後、底）分別為「10、8、6、4、3」，和去年數學五標相比「11、9、6、4、3」，頂標、前標分別下滑一級分，也是近五年來最低。

對於數A太難遭到各界批評，周兆民表示，大考中心在設定考題難易度時，希望滿級分比例佔所有考生2%至5%，也要求命題委員，希望數A是中間偏難，但最後結果卻是不如預期，主要是數學試題僅有20題，往往一題錯了就差了一級分，而且要事前完全預測難度有其困難度，才造成這次情況。

不過，周兆民也強調，今年國文等6考科，滿級分比例都在大考中心設定的2%至5%，僅有數A是低於預期，所以大考中心會進行內部分析、檢討與改善，未來命題會有所調整，希望能達到預定的目標。