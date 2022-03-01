數A爆難影響大！補教估台大醫59級分　理組中前段降1至4級分

▲升學輔導專家劉駿豪分析，今年受數A影響，理組中前段一階門檻約比去年下滑1到4級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今（1日）公布學測成績，補教業者指出，今年數A太難影響很大，9成以上考生數A才考10級分以下，11至15級分才約8千人，預估今年採計「國英數A自」科系，一階過關門檻將下滑1到4級分，例如台大醫學與牙醫及陽明醫今年門檻估59級分，採計「英數A自」科系則比去年下滑1到2級分，整體而言，理組中前段約比去年下滑1到4級分，過關門檻為歷年來最低。

▼ 大考中心主任周兆民坦言，今年學測數A的確偏難。（圖／記者許敏溶攝）

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大考中心今公布111學年度學科能力測驗成績及相關統計資料，今年數學首次分拆為數A與數B，被譽為史上最難的數A，今年滿級分僅有789人，佔報考學生比例僅0.99%，創下11年新低，連大考中心主任周兆民今也坦言，在設定考題難易度時，滿級分人數通常佔所有考生2%至5%，今年數A滿級分人數不到1%的確偏低，未來命題將會有所調整。

升學輔導專家劉駿豪指出，今年受到數A太難影響，僅有789人為15級分滿級分，等於有9成學生數A是拿10級分以下（含），11級分以上人數稀少，11至15級分才約8千人，也造成採計數A的理組科系今年一階門檻下滑。

▼劉駿豪指出，今年受數A影響，理組中前段一階門檻約比去年下滑1到4級分。（圖／記者許敏溶翻攝）

以採計「國英數A自」的醫學系來說，劉駿豪表示，今年台大醫、台大牙、陽明醫科預估一階門檻為59級分，陽明是考科「五選四」實施4年以來，首次出現59級分，受此影響，今年醫學系門檻也僅有57級分；而同樣採計「國英數A自」台大機械系，去年門檻為55級分，預估今年只剩下53級分。

劉駿豪進一步分析，採計「國英數A自」學系，醫牙預估比去年下降1級分，台成清交約下降1到2級分，中字輩為2到3級分，私立前段約下滑4級分。

至於採計「英數A自」的科系，劉駿豪分析，預估今年一階門檻將比去年下降1到2級分，以台大電機系來說，去年門檻為44級分，今年43級分就有機會通過，成大電機去年門檻為42級分，今年估約41級分。