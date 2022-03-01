湧言會推22名戰將角逐全國議員　王定宇誓言成為民進黨最強戰力

▲民進黨派系湧言會1日舉行「湧往前進 • 邁向議會」2022全國議員參選新人記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

地方議員選舉年底登場，民進黨派系「湧言會」舉才不落人後，湧言會召集人、民進黨立委王定宇1日率領全國22位選將亮相，龐大的參選陣容、年輕及橫跨國際視野專長等多元特質，不僅展現團結勝選氣勢，王定宇更宣示有信心在年底揮出漂亮全壘打，為台派注入接班新力量。

湧言會1日上午在台大校友會館舉行「湧往前進 • 邁向議會」2022全國議員參選新人記者會，與會者包括民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、高雄市議員林智鴻、新竹市議員李妍慧等決策委員。

王定宇致詞時表示，今天是湧言會新人出場的日子，湧言會做好品管、推出最好的候選人，守護我們的城市、照亮我們的國家，尤其湧言會是一個年輕的組織，專注於公共政策的辯論及年輕世代的培養，「沒有政治背景的年輕人，沒有政治背景的公共政策參與者，湧言會提供舞台」。

王定宇也說，湧言會還有很多現任的公職人員，他們把今天的舞台、鎂光燈留給新人，培養後進就是湧言會的精神，湧言會把主舞台全部提供給22位新人，未來也會照亮地方，守護城市及台灣的未來。

湧言會此次共計推出18位新人參選，北部地區有台北市第一選區林延鳳、第五選區康家瑋、第六選區趙怡翔；新北市第二選區李宇翔、第八選區曾進益；桃園市第一選區李柏瑟。

在中南部地區，則包含彰化縣第一選區辜皇譯、第二選區吳為杰；台南市第一選區張豪澤、第二選區陳俊安、第三選區李開通、第七選區陳世霖、第八選區林建南、第十一選區陳皇宇；高雄市第一選區李庭慧、第三選區林志誠、第八選區鄧巧佩及第十選區黃雍琇。

另外，還有4位屬於「回鍋」參選的選將，包括角逐台北市第四選區的前民進黨發言人顏若芳、台南市第十選區的前議員陳金鐘，以及高雄市第十一選區的前議員李雨庭、蔡昌達。

王定宇受訪時則表示，民進黨在上一次的地方議員選舉，尤其在南部遇到「韓流」，確實是大海嘯，高雄大概有3分之1的老議員因此落馬，「所以這次的回鍋不是回鍋，而是把價值導正、恢復正常」。

王定宇強調，這次的參選人都像新人一樣努力不懈，「所以是一群新人，只是多了一次議員的經歷」，所以不管是第一次參選，或者是曾經擔任過議員，湧言會對他們的要求以及給予的幫助都是一樣的。