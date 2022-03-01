48歲立委自曝「滿面全豆花」　鄭運鵬嘆：年紀大了真的不能出水痘

▲鄭運鵬長水痘。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）



政治中心／綜合報導

48歲民進黨立委鄭運鵬日前長水痘，他1日上傳染病後自拍照，並簡單講解病史，鄭運鵬透露，自己被小孩感染水痘，休息一周後，今天才跟著院會上班，「年紀大了真的不能出水痘，如果還沒有打水痘疫苗的朋友，請儘速接種。」

鄭運鵬表示，在家看電視閉關一週後，今天跟著院會正式上班（不是我開車），臉上已經是上星期日開始滿面水痘花之後，最能見人的狀況了。鄭運鵬解釋，上上週小孩有點不舒服，身上有一點疹子，當時認為是蕁麻疹，吃了小兒科醫生給的藥，也就沒症狀了。

鄭運鵬解釋，2月18日白天身體覺得有點關節酸痛的症狀，但體溫從來沒有超過37度，晚上身上發現有起疹子，和小孩的狀況有點像，當時有點意識到小孩子可能不是蕁麻疹，但是覺得小孩不嚴重，我應該也不嚴重，就吃感冒成藥處理，準備隔天參加睽違多年的辦公室員工旅遊。

隔天一大早參加員工旅遊，身體開始更不舒服一點，臉上戴口罩的地方疹子嚴重一點， 才意識到有可能是被傳染水痘，就決定和同仁保持距離，隔天後送回桃園看診。

鄭運鵬表示，週日下午回桃園聯新國際醫院看急診，驗血確認是水痘，但已經過了抗病毒藥的使用時機，之後就全身整臉水痘大發生，只能症狀治療，讓病程走完。週日開始，除了兩小時出門回診，足不出戶到今天早上，「到目前為止，通知週邊接觸者，沒有人有症狀，善哉。」

對於長水痘，鄭運鵬感嘆，年紀大了真的不能出水痘，如果還沒有打水痘疫苗的朋友，請儘速接種，「第一時間如果有全身性的類似症狀，不管有沒有接種疫苗、或者印象中小時候得過，都去看診比較安心。」

▼鄭運鵬長水痘。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

