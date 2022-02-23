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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳椒華要求鄭運鵬公開道歉　「莫成為傳播假訊息幫兇」

▲▼時代力量黨主席陳椒華等提名小組成員出席時代力量「2022地方公職人員選舉」首場提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立委陳椒華。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委鄭運鵬23日表示，全身長滿水痘很不舒服，看到時代力量立委陳椒華將親赴台北港取樣日本食品，讓他血壓更高。陳椒華回應，這不是辦公室或時代力量所發出的採訪通知，這樣的不實指控有構成《刑法》誹謗罪的空間，要求鄭運鵬公開道歉，莫成為傳播假訊息的幫兇。

鄭運鵬23日下午在臉書表示，全身長滿水痘，人很不舒服，看到一則時代力量的採訪通知，血壓更高，「是什麼時代的神奇力量，才會天才到發明這種公然走私開箱海關的新招？還自以為是立法委員考察的合法手段？」

對此，陳椒華回應，鄭運鵬臉書發文的截圖，並非辦公室或時代力量所發出的採訪通知，而是原能會內部通報，今早辦公室與原能會輻射防護處處長及科長討論現勘行程草案的訊息，其中甚至包含諸多的錯誤資訊，鄭運鵬憑藉這份未確認的訊息通報進行臆測，完全是天大的誤解。

陳椒華說明，下週預定勘查的是衛福部食藥署依照「食品及相關產品輸入查驗作業要點」進行日本進口食品抽樣查驗開驗情形，並非由她針對進口食品所有權人的財產去做開箱採樣抽驗。

陳椒華痛批，「公然走私開箱海關」的指控，甚至誣指未來恐有幫私梟特權入海關偷帶違禁品，完全是其個人想像、無限上綱，實在是子虛烏有。

陳椒華表示，本行程並非不信任政府檢驗，而是希望了解「現行」食品的輻射含量的採樣與監測方式。既然是政府現有的取樣及檢測分析程序，就沒有以立委之姿侵害民眾財產權的問題。

陳椒華也說，在海關的採樣食品送往核研所檢驗，是食藥署現行的食品檢測流程，鄭運鵬稱這是「違法行為」，這樣嚴厲的指控，根本毫無根據。

陳椒華強調，她必須強烈譴責行政單位，原能會將未定案、甚至包含錯誤資訊的行程草案規劃「通知」執政黨立法委員，已經嚴重違反行政中立的原則，行政院必須檢討為何行政單位會做「打小報告」的行為。

陳椒華質疑，這樣的不實指控，有構成《刑法》誹謗罪的空間的空間，她也希望鄭運鵬公開道歉。

陳椒華說明，關心日本進口食品檢驗，監督政府作為、為國人把關，守護人民健康，是時代力量的立場，如果鄭運鵬也關心日本食品的輻射檢測，歡迎下週一起參與了解，而不是僅憑片面訊息，看到黑影就開槍，這樣無疑是將然造搖及散播假訊息。

陳椒華認為，身為立法委員，未善盡查證義務即散播不實訊息，令人遺憾，呼籲鄭運鵬莫成為傳播假訊息的幫兇。

▼民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 立委鄭運鵬堵訪 民進黨海派 台北市長選舉等相關。（圖／記者屠惠剛攝）

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陳椒華鄭運鵬日本食品假訊息

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