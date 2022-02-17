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政院提修法重懲經濟間諜　民進黨團：增進國際對台灣信任

▲▼立法院 民進黨團記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「圍堵經濟間諜，保障關鍵技術，增進國際信任」記者。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院會17日通過《國家安全法》修正草案，增訂國家核心關鍵技術經濟間諜罪，同時也增訂國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬認為，全世界都在圍堵中國的經濟間諜，此次修法是增進國際對台灣的信任，也讓台灣的企業有所保障。

行政院會17日通過《國家安全法》修正草案，增訂國家核心關鍵技術經濟間諜罪，最高處12年徒刑、併科新台幣1億元罰金，同時增訂國家核心關鍵技術營業秘密的域外使用罪，最高處10年有期徒刑、併科5000萬元罰金。

民進黨立法院黨團17日上午召開「圍堵經濟間諜，保障關鍵技術，增進國際信任」記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副幹事長黃世杰、林靜儀等人。

陳歐珀說明，為了解決日趨嚴峻的國安犯罪問題，法務部與國安、經濟等相關單位多日研商，正式提出修正《國家安全法》、《兩岸人民關係條例》修正草案，這是攸關國家安全的重要法案，而且具有時效性，立法院應該予以支持，建構完整的國家安全保護網。

陳歐珀指出，從違反國安案件的資料來看，過去5年多以來，被起訴的有137位，入監服刑的更只有9位，而且都是起訴後獲得法院輕判，毫無嚇阻作用，所以這次修法特別提出採用二級二審，以及速審速決、國安法庭等新的刑事重大變革。

陳歐珀強調，國人對於日益嚴重的國安議題，大家都有所期待，行政院跟司法院及立法院應該同心協力，讓國人有個安全的國家環境，這是民進黨團所期待的方向。

鄭運鵬表示，現在全世界都在圍堵中國的經濟間諜，此次修法也是增進國際對台灣的信任，如果台灣在國防上常常有共諜、關鍵技術產業常常常會被偷，國際上的大廠會不敢跟台灣合作，台灣也必須向國際社會跟民主友邦提出保證，「台灣有心要處理中國的經濟間諜，這是有必要的」。

鄭運鵬指出，對於其他國家在台灣的法律，只有中國在《兩岸人民關係條例》有特殊的條例及限制項目，很多商業上的行為都被排除，所以也只有中國在台灣必須要繞道，甚至透過要找人頭、隱匿資金來源、繞到第三國等方式，台灣在這方面必須從嚴審查，把過去的漏洞補起來。

鄭運鵬強調，台灣對中國有特殊待遇，從以前到現在在憲法、《兩岸人民關係條例》本來就不一樣，現在中國加速加重對台灣的技術竊取，可能會讓台灣所有的護國神山、關鍵技術跟產業受到很重大的威脅，「我們要讓台灣企業有所本、有所保障，也是增加國際對台灣的信任」。

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