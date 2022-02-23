鄭運鵬曝「全身長水痘很不舒服」　看到陳椒華1訊息讓他血壓更高

▲鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對時代力量立委陳椒華規劃3月1日親赴台北港進行日本食品取樣，民進黨立委鄭運鵬直酸，是什麼時代的神奇力量，才會天才到發明這種公然走私開箱海關的新招？鄭運鵬也提及自己現在全身長滿水痘，人很不舒服，但看到這一則時代力量的採訪通知，血壓更高。

鄭運鵬22日透過臉書，上傳一張時代力量採訪通知的LINE截圖，根據圖片資訊顯示，時代力量陳椒華委員辦公室22日通知，陳椒華預計3月1日親赴台北港進行日本進口食品取樣，隨即驅車轉赴原能會所，屬核研所進行檢測分析，請原能會配合，整個行程亦有體記者陪同。

採訪通知寫道，陳椒華希望原能會計測樣品包括：1.委員取樣的樣品；2.二月間衛福部食藥署送件樣品；3.曾測得人工核種樣品。另陳椒華要求也示範檢測放射性物質鍶-90（Sr-90），經原能會同仁說明分析樣品涉及前處理，時間需花費數天且目前實驗室並無現成樣品，陳要求以簡報代替並參訪實驗室設備。

至於此行目的，陳椒華在文中說是希望將政府把關日本食品的完整性透明化，並可能訴求檢測出放射性物質銫-137 （Cs-137）須增加進行Sr-90檢測。後續將會發出開會通知,請原能會先行提供設備名稱以及所規劃測量的樣品規劃，整個參訪核研所時間預計為1小時。

對此，鄭運鵬說，「全身長滿水痘，人很不舒服，剛剛看到這一則時代力量的採訪通知，血壓更高。」是什麼時代的神奇力量，才會天才到發明這種公然走私開箱海關的新招？還自以為是立法委員考察的合法手段？

鄭運鵬列4點指出，一、海關內的物品都有進口所有權人，立委憑什麼開箱抽驗？如果可以這樣搞，他可以保證以後一定會有無知立委被不肖助理利用，以和陳椒華相同手法，幫競業追殺競爭對手、幫私梟特權入海關偷偷帶走特定違禁品。

二、即使海關願意配合，所有權人也有商業上的機密需要被保護，有些是食品配方原料、有些是從進口量上會讓競爭對手分析出一些端倪，這也是不肖助理和廠商可以發揚光大的新門路。

三、時代力量抱著不信任政府檢驗的既定立場去取樣，如果當天的樣本通通合格，他們是要改變立場支持政府？還是擴大取樣，把海關當便利商店繼續撿貨？兩條路都走不通吧。

四、這種不走正常程序就帶貨出關的手段，即使是拿出來處理檢驗程序，一定是違法行為，請時代力量自重。真的自己對輻射食品檢驗有興趣，單獨參觀實驗室就可以，想出到海關開箱取貨這一招，算是天才。