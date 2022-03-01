流量大爆噴！金針菇回韓「連3部片破百萬」　菇粉揭1關鍵：更愛了

▲金針菇回韓國後，影片觀看次數很高。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

記者曾筠淇／綜合報導

出生於南韓首爾、在台灣發跡的YouTuber金針菇受到許多人喜愛，YouTube頻道上擁有108萬位訂閱者。受到疫情影響，金針菇時隔2年才回到南韓與家人團聚，值得一提的是，就有網友注意到，金針菇回鄉以後，流量反而大爆發！貼文引發熱議，不少粉絲也點出關鍵原因，直呼「超討喜」、「超喜歡」。

金針菇1月30日於社群網站更新近況，表示自己已經回南韓過年；她也透過影片記錄返鄉過程，提到受疫情影響，她已經2年沒有回到南韓了。當時，家人接機一幕，吸引不少網友直呼感動，「忍不住看到想哭」、「看到爸爸的擁抱真的覺得好暖喔」。而在此之後，金針菇也不時會在YouTube分享新片。

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▲金針菇隔2年回韓國了。（圖／翻攝自YouTube／韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸）

就有網友在Dcard上，以「金針菇回韓國後流量大爆發耶」為題發文，提到金針菇回鄉以後，幾乎每部片的觀看次數都有100萬以上，且時常一天就有7、80萬這種很扯的數字。她也透露自己就是菇粉，覺得金針菇回韓國以後的影片真的更好看了。

原PO還提到，因為現在比較難出國，所以很多人台灣都玩膩了，進而較少觀看國內影片。她推測這或許就是當其他YouTuber流量下降時，金針菇仍能擁有超高觀看次數的原因，大家怎麼看？

▲網友大讚金針菇的真誠不做作。（圖／翻攝自Instagram／ggu__kim）

貼文曝光後，吸引不少菇粉分享自己喜歡金針菇的原因，「真誠不做作吧！看金針菇的影片就覺得她是一個認真的女孩」、「覺得她最自然、不做作」、「她真的讓人家很有好感」、「真的是男女通吃型的油土伯，超討喜」、「覺得她也算是零負評YouTuber」、「看她的影片能感覺到她的用心」、「很親民的感覺」。

此外，也有些網友回應，「因為不能出國吧」、「不能出國旅遊的關係吧？大家都看影片」、「新影片超好看！好喜歡看金針菇跟阿嬤的互動」、「雖然我不是菇粉，但是我覺得金針菇很真實啊」、「她在台灣的影片我反而很少點開來看，但只要是在韓國的，我每部都有看過」、「我覺得還有另一部分原因是她之前好像有說過想換一種方式呈現影片，現在的影片比較有日常生活的感覺，我喜歡她現在影片的風格」。