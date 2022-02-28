對岸攻入也不怕！他承諾「拿槍站前線」保護國家：以身為軍人為榮

▲原PO承諾，戰爭發生時願意站在前線保衛國家。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，展開軍事行動，不少俄羅斯男生強迫被徵召上戰場，一名擔任志願役的軍人表示，看到烏克蘭的現況聯想到台灣，身為軍人的他有份榮譽感、使命感，如果哪天對岸打過來，「我也抱有決心，去守護大家，願意為國家付出生命」，當國家需要他時，他會義無反顧奔赴前線。

該名網友在Dcard上發文，高中畢業後流浪了一年，什麼都不會，因此決定加入國軍的行列，至今已經6年了，「也有繳稅養自己，也接受了納稅人的錢」，很多人都瞧不起軍人，但他以身為國軍為榮，也願意接受各種訓練，「只怕國家需要我的時候，沒有能力保護我的家園、我的家人」。

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他認為，這些訓練都是磨練自己的方式，雖然很累但他卻不怕吃苦，「這就是軍人，不是嗎？」如果有天對岸打過來，他一定會挺身而出，替大家守護家園，「救災，我自願；戰爭，我也會往前，不論你是螢幕前的酸民，還是支持我們的人，我都會拿著槍，成為你的屏障，保護你們，我愛我的國家，我愛我的家人」。

▲原PO希望大家可以給予軍人一點鼓勵及肯定。（示意圖／翻攝中華民國陸軍臉書）

他承諾，戰爭時他會站在一線保護大家，「如果當你們被迫拿起武器的時候，一定是我已經殉國的時候」，雖然很怕死，但更害怕沒辦法保護自己愛的人，「小弟我不懂政治，只知道你要來侵略我的國家，當下，我只想守護它」。

他希望大家可以給國軍一點鼓勵、肯定，或許有些老鼠屎讓大家對國軍印象很差，「但是別忘了，還有大部分的人，安分守己，堅守崗位，或許我的工作比不上人家月薪5、6萬，不過我在這裡很充實快樂」，最後他也喊話，替自己還有所有軍人們打氣，「現役的軍人們，辛苦了，我們一起加油」。

貼文一出，獲得許多網友大讚，「看了好感同深受！身為國軍的我們一起加油」、「身為活老百姓，由衷感謝你為國辛勞，希望你堅持下去，國家需要你」、「看得眼眶泛淚，謝謝你們保衛國家」、「要是台海真有戰事發生，我也會一起挺身而出的，我寧願戰死沙場，也不願淪為匪軍俘虜」。

本文經原PO授權引用