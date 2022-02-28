男大生被逼穿「兒童三角褲」崩潰！老媽1句話噁爆：才不會學壞

▲原PO已經20歲了，還在被逼迫穿兒童內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的覺得心很累，到底要怎麼跟家人溝通呢？」一位男網友表示，他都已經20歲了，媽媽卻還在幫他買卡通圖案的兒童三角內褲，「說我穿卡通內褲這樣才不會學壞……」話題一出，許多人直酸原PO就是媽寶，但就有網友貼出更恐怖的畫面，「只能告訴你，你不孤單，很多媽媽們都是這樣防止孩子學壞的。」

這位男網友以「我媽逼我穿兒童內褲」為題在《Dcard》匿名發文，說他從小學到現在，內褲都是家人買的，但每次都是買兒童內褲給他穿，「到現在我都已經20歲了，媽媽還在強迫我穿兒童三角內褲……還是有卡通圖案的那種……」

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雖然他有反應過想穿正常一點的內褲，或是想要自己買，「可是他們不准我買，還說我穿卡通內褲這樣才不會學壞……」讓他覺得心很累。原PO也在留言處透露，以前曾自己買過內褲，沒想到隔天就發現通通被丟掉，「而且自從那時候，就會開始檢查我有沒有穿她買的內褲」，也曾想搬出去住，但家人不同意。

▲匿名男同學直呼心很累。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多人就傻眼，「不用等他們同意，你已經20歲了，可以自己做主」、「我必須老實說，20歲連這種東西都沒自主權，你就是媽寶」、「20歲在法律上已經是成年的，你媽再怎樣都不能阻止你搬出去住，你有自己賺錢的能力，也有自己作主的能力，不敢反抗就是你自己的問題」、「我朋友如果穿這個被我抓到，我會一直笑到我不能再笑為止。」

有網友則是轉貼出一張IG限動截圖，「只能告訴你，你不孤單，很多媽媽們都是這樣防止孩子學壞的。」只見畫面中是拍賣APP中，某個兒童內褲賣場的評價，上面有家長給5星並留言直誇，「給上高中的小孩穿，有滿版的卡通圖案很不錯，能防止小孩學壞，預計讓小孩大學畢業前都穿這個，還會再回購～」

▲有家長買XXL的兒童內褲給兒子穿。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，疑似同個帳號的用戶3個月後又買了一次，「給小孩從小穿到大的內褲，品質優良！小孩明明都穿十幾年了，上禮拜居然跟我說他覺得穿這內褲很丟臉，能不能換素色的內褲就好……我的回答當然是說No，完全不懂得媽媽的用心良苦，沒資格不穿卡通褲！」看到評價，截圖的人也不禁傻眼，「媽媽真的很會情勒。」

就有人不禁搖頭，「這種防止小孩學壞的邏輯也太可笑」、「真的要學壞，內褲都不穿！自以為穿卡通內褲可以防止什麼」「就是覺得如果小孩有交女友的話，脫下褲子，女友一看到就解掉了吧？防止學壞=防止小孩做愛」、「我理解在這種家長的管教下很多事情溝通、反抗、逃離都沒有用，家長有各種方法能逼你到她的控制下。」