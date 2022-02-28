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IG推限動1新功能！他見「一排通知」焦慮瘋　網爆共鳴：真的煩

▲▼滑手機,嫌棄,簡訊,訊息,來電,不高興。（圖／記者曾筠淇攝）

▲IG推出新功能，卻讓不少網友覺得很困擾。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

Instagram（IG）日前推出「按讚限時動態」的新功能，用意就是避免別人回覆限動、或按下「快速傳達心情」，結果自己常用的聊天室被洗掉，對某些人來說相當有幫助。不過，就有網友在《Dcard》板上發文，困擾直呼「詢問！IG限時動態按讚要怎麼弄掉！！！！！」話題引發共鳴。

這位網友貼出自己限動被按讚的畫面，「這個！要怎麼不要讓別人按讚我的限時動態？」說他光是平時發文，就因為不喜歡別人按讚，所以都先典藏一陣子才放出來，「現在限時動態出這個，直接把我逼瘋欸！」也抱怨這個功能對他來說很雞肋，「出這個超沒有路用的！」大呼「995」向其他人求救。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO不喜歡限時動態被洗讚的感覺。（圖／翻攝自Dcard）

心聲一出，意外引發不少人共鳴，「真的很煩」、「幸好我哀居還沒更新，沒有這個問題」、「我沒這個問題，粉絲被我刪到剩9個摯友」、「唉居越改越爛」、「還好我夠邊緣，連限時動態都沒人要按讚」、「我有一個之前公司去受訓認識的同梯，但沒有很熟，然後我發動態他每篇都按表情符號，我每次都不知道要怎麼回，有夠尷尬。」

見到有人也在抱怨，原PO不禁在留言處直嘆，「非常之沒有意義的出了這個東西，讓我很焦慮」，並說他甚至考慮要不要把按讚的人都退好友，「被友人按讚到煩躁。」至於有網友建議，「直接發一篇限時說你不堪其擾，請大家不要按讚」，原PO更無奈了，「會被反向操作，已試過（暈）。」

貼文還意外釣出工程師透露，「目前在某外商軟體開發部門當Uiux設計師，跟你們說，IG一直改又越改越煩，是因為如果不定期想些點子，更新一下功能改一下介面，我們會沒事做，變成冗員然後失業。」不過，目前似乎還沒有解法，甚至沒有更新APP還是可能會收到讚，「只是更新了才可以按別人的。」

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