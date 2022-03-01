俄烏開戰　教宗罕見說重話：發動戰爭者忘了人性

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯進攻烏克蘭，教宗方濟各（Pope Francis）2月25日親赴俄羅斯大使館會見俄羅斯大使，隔日還致電烏克蘭總統澤倫斯基；他2月27日罕見重話抨擊，直言「那些發動戰爭的人忘記了人性」，不顧人民的生活，而是把黨派利益和權力置於這一切之上。

▲教宗方濟各期盼「讓武器保持沉默」。（圖／路透，下同）

教宗方濟各過去鮮少點名批評時事，根據梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，方濟各2月27日在三鐘經祈禱後，罕見重話抨擊俄羅斯，「那些發動戰爭的人忘記了人性，他們不為百姓著想，不看人民的生活，而是將黨派利益和權力置於一切之上。他們依賴武器，遠離天主聖意，他們與渴望和平的人民保持距離。」

教宗方濟各表示，在每一場衝突中，普通人才是真正的受害者，並為戰爭的愚蠢行為買單。方濟各也向世界呼籲，面對這些衝突，他想到的是那些正在尋求庇護的老年人、帶著孩子逃離的母親，希望各國啟動人道救援，同時也不要忘記其他地方的戰爭，例如葉門、敘利亞和衣索比亞。

▼▲烏克蘭許多婦幼流離失所。下圖為一輛被摧毀的裝甲運兵車停在烏克蘭哈爾科夫的路邊。

其實，在此之前，教宗方濟各曾在俄烏開戰的第2天，也就是2月25日，忍著膝蓋疼痛親自前往俄羅斯大使館會見俄羅斯大使，表達對於戰事的擔憂，與過去皆以召見外國大使轉達訊息的方式不同。

接著，教宗方濟各在2月26日致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），表示對烏克蘭的局勢感到深切之痛；事後，澤倫斯基也在推特上PO文談及此事並表示感謝。至於戰事後續會如何發展，由於烏克蘭和俄羅斯在白俄邊境的談判結束，暫無結果，雙方已各自返回磋商，目前正在預備進行第二次談判。