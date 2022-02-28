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社會 社會焦點 保障人權

中火廢水排放超標！4度檢驗未過挨罰234萬　上訴慘吞2連敗

▲▼台中火力發電廠空拍。（圖／記者林振民攝）

▲台中火力發電廠被環保局稽查發現廢水排放超標，4度檢驗未過，慘挨罰234萬餘元。（圖／資料照，與本案無關／記者林振民攝）

記者林冠吟／台中報導

台中火力發電廠2019年被台中市衛生局稽查發現排放汙水未符合規定，遭重罰234萬餘元，台電不服提起訴訟。台中高等行政法院審理後判台電敗訴，台電上訴二審，最高行政法院仍判台電敗訴，維持原判，全案定讞。

台中市府2019年4月派員前往稽查台中火力發電廠時，檢驗中火汙水流水，發現懸浮固體為72mg/L，未符合流水標準30mg/L之標準，且檢驗至第4次仍無法符合規定，認定中火違規事實明確，立即依法對中火開出一張234萬餘元的罰單，但台電不服，提起行政訴訟。

台電上訴時指出，環保局檢驗時，當時在發電廠舉辦記者會，是衛生局人員當時要求台電啟動放流泵以供攝影記者拍攝，並在當日同步採樣檢測。台電向法官喊冤，表示為提供媒體拍攝，因而被強迫在發電廠放流池於低液位時啟動放流泵，屬非正常操作運作時為採樣，環保局所採驗之樣本水體並未進行過濾，也未判斷是否為特殊案例，因此主張環保局取得之採樣並不具代表性。

不過，台中高等行政法院審理後，不採信台電的辯詞，判台電敗訴。台電不服上訴，最高行政法院勘驗相關證據後指出，中火發電機的原料為「煤」和「自來水」，而環保局卻在汙水中驗出「含亞鐵離子之地下水」，煤和水不可能形成不溶性之氫氧化鐵，對樣品保存之懸浮固體檢測造成影響，自無於本件採樣時現場進行過濾之必要。

法官也指出，台電也未舉出證明其排放廢水，為富含碳酸鹽之軟化水，可能會沉澱出碳酸鈣，或屬其他案例，何況台電自2017年9月，所領有之水污染防治許可證中，明定已無使用氫氧化鈣及碳酸鈉來軟化處理廢水，因此認定是台中市衛生局於2019年4月進行稽查時，不須考量台電使用氫氧化鈣及碳酸鈉來軟化處理廢水，而產生採集樣品沉澱干擾檢驗之正確性，駁回台電上訴，維持原判，全案定讞。

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