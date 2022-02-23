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屏東老舊機車汰換電動機車補助再擴大　歡迎民眾踴躍申請

▲屏東老舊機車汰換電動機車補助再擴大　 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

▲屏東老舊機車汰換電動機車補助再擴大　 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為加速改善空氣品質，辦理淘汰老舊機車及換購、新購電動機車補助，今年擴大各種汰換加碼方案，除延續去年辦理汰舊換購補助外，再加碼淘汰二行程機車補助加速改善移動空氣污染源，也再將新購電動機車納入加碼補助對象，以減少高污染機車廢氣排放，降低空氣污染情形。

▲屏東老舊機車汰換電動機車補助再擴大　 。（圖／屏東縣政府環保局提供，下同）

根據環保署研究統計，二行程機車排放的細懸浮微粒(PM2.5)高達1620微克，比四行程機車多出將近50倍，碳氫化合物(HC)亦為四行程16倍，是移動污染的重要貢獻者，目前屏東縣約有2萬8千輛二行程機車，鎖定加速淘汰二行程機車，將對縣內空氣品質改善有更明顯的貢獻。

縣環保局目前透過稽巡查、宣導及補助措施，促使民眾改用低污染運具，統計至2022年1月底，縣內使用電動機車數達1萬7667輛為非六都全國第一，進而使懸浮微粒濃度改善為全國西部縣市中排名第二，僅次新北市。再者相較電動機車及燃油機車使用，每輛至少可減少2.3噸碳排量，因此再將新購電動車納入補助範圍，以鼓勵民眾「愛護地球、永續發展」。

為鼓勵民眾踴躍響應淘汰高污染機車換購電動機車政策，縣府今年提供各種加碼補助方案，連同環保署及經濟部提供的補助方案，一般民眾汰換1~4期機車購買電動機車，最高即享有1萬6300元之補助金，若偏鄉、離島或是弱勢民眾更享有達2萬5,300元補助金。

另外針對2003年12月31日前的二行程機車部分，最高可獲補助3800元，若偏鄉、離島或是弱勢民眾更享有達4300元補助金。另外鼓勵民眾使用低污染運具，針對新購電動機車設籍屏東縣民，另再加碼3,000元補助金，加上工業局7000元補助，將可獲得共1萬元的補助。詳細各種補助方式將上網公告，請逕上屏東縣政府環保局官網查閱，或撥打服務專線：08-7352068洽詢。

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