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台南掌握空品不鬆懈　環保局抽查24小時自動連續監測大型工廠

▲台南市環保局抽查轄內裝設自動連續監測的工廠，查核監測設備之各項功能與誤差等，2家受查核工廠污染物排放管道連續監測運作皆無異常。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局抽查轄內裝設自動連續監測的工廠，查核監測設備之各項功能與誤差等，2家受查核工廠污染物排放管道連續監測運作皆無異常。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

24小時連續監測大型工廠管道污染物排放狀況，在空品不良季節更顯重要，農曆節長假結束，台南市環保局即在第一時間，抽查轄內裝設自動連續監測的工廠，查核監測設備之各項功能與誤差等，2家受查核工廠污染物排放管道連續監測運作皆無異常。

▲台南市環保局抽查轄內裝設自動連續監測的工廠，查核監測設備之各項功能與誤差等，2家受查核工廠污染物排放管道連續監測運作皆無異常。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，每年10月至隔年3月南部因氣候件等因素，容易造成空污，空品不良的時日，市政府各局處會啟動應變措施。工廠平日即應妥善維護防制設備並落實操作，若空品不佳，必要時也請配合降載生產，共同維護空氣品質。

台南市轄內共7家大型工廠為環保署公告應設置連續自動監測之對象。環保局2月14、15日抽查台灣汽電共生公司及森霸電力公司，查核排放管道相關作業及監測設施功能，項目包括排放物不透光率校正誤差查核、標準氣體查核、訊號採集誤差查核及平行比對等，均無異常。另外，也加強巡稽查鑄造廠、瀝青廠，確認其空氣污染防制設備都正常操作。

▲台南市環保局抽查轄內裝設自動連續監測的工廠，查核監測設備之各項功能與誤差等，2家受查核工廠污染物排放管道連續監測運作皆無異常。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對大型工廠自動連續監測設備比對查核外，環保局在2月13日至15日，出動34人稽查203處營建工地的相關空污防制作為，其中28處有輕微缺失，包括未進行灑水、工地車輛進出污染道路等，經勸導都已改善。同一期間，也在部分行政區重要道路加強洗街作業，共洗街約516公里。

▲台南市環保局抽查轄內裝設自動連續監測的工廠，查核監測設備之各項功能與誤差等，2家受查核工廠污染物排放管道連續監測運作皆無異常。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑表示，空品易不良季節，環保局會隨時透過臉書發布訊息提醒市民，一旦空品不良，市政府各局處即會啟動應變措施，必要時也會通知轄內21個工業區的廠商及大型營建工地共同進行防制措施及減污行為，維護空氣品質。

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