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烏俄戰火延燒　邱毅5點分析和談僵局：俄羅斯壓力越來越大

▲▼澤倫斯基堅持留守基輔指揮抗敵，國內民眾從而對其改觀，民意支持度一路攀升至9成。（圖／達志影像）

▲澤倫斯基堅持留守基輔指揮抗敵，國內民眾從而對其改觀，民意支持度一路攀升至9成。（圖／達志影像）

記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯出兵烏克蘭，震驚全球，但相較原先俄軍的閃電攻勢，在烏軍力守下，目前戰況陷入膠著，對此，前國民黨立委邱毅分析，俄烏雙方還在談判中，目前為止，談判並不順利有五個原因，包含北約戰略物資到位、志願軍投入等，且戰局讓俄軍壓力越來越大，有被動的傾向。

俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭，儘管一開始俄軍朝烏國首都基輔發射導彈、癱瘓烏國指揮系統，使烏軍面臨全面性的挫敗，包括住宅、基礎設施、天然氣管線等遭嚴重破壞，然而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）堅決坐鎮基輔，軍民各界齊心合力，終於將俄軍逐出第2大城哈爾科夫，而澤倫斯基的民調支持度也躍升至9成。

邱毅指出，俄烏正在基輔市區進行激烈巷戰，基輔的淪陷應該就在短時間內。種種跡象顯示澤連斯基應該還在基輔內，沒有像外傳的逃亡，目前他的支持度飆高。

邱毅表示，烏克蘭第二大城市哈爾科夫是還在巷戰中，還是已被俄軍攻陷，我這邊不清楚，但哈爾科夫是重工業中心，一旦被俄軍攻陷，烏克蘭在談判上軟化的可能性就升高。

邱毅指出，俄烏雙方還在談判中，烏克蘭代表立場堅定、態度強硬，當然戰事的進展會影響談判的結果。目前為止，談判並不順利有五個原因：

一、則澤連斯基仍在硬撐，不願投降。

二、則北約戰略物資援助到位，烏軍戰鬥力提升。

三、則北約已決定組成志願軍加入戰局，戰爭的變數加大。

四、戰事進展對俄羅斯的壓力越來越大，有被動的傾向。

五、美國和歐洲對俄羅斯的經濟制裁猛烈，俄羅斯國內反戰呼聲湧現。

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