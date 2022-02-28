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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

女生也要！他支持「徵兵制或延長軍事訓練1年」　留言一面倒

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，也讓台灣的兵役制度再度引發討論。桃園市前議員王浩宇今天（28日）在臉書表示，支持徵兵制，或至少延長軍事訓練至半年到一年，包含女生，想複習戰技，可隨時報名參加國軍訓練。

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲國防部表示，我國現行兵役制度採「募、徵」併行。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

此文引發熱烈討論，網友們的留言一面倒，「台灣需要全民皆兵」、「支持男女皆兵，全民國防有堅強的國防及學習戰術訓練，心防不被擊潰，中共就不敢貿然犯台」、「我是支持女生也要受訓，不一定要下部隊，至少要受訓戰爭時求生訓練。」

▼現在役男要服4個月的軍事訓練役。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

國防部表示，我國現行兵役制度採「募、徵」併行，推動募兵制的目的是藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」的志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊；且遵《憲法》賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」的用兵需求。

俄烏開戰，烏克蘭政府下令，境內所有地區的義務役和後備人員都將被徵召，效期90天，18-60歲男性公民禁止離境。

▲新兵，國軍，陸軍，軍事訓練役。（圖／中華民國陸軍）

▲▼台灣兵役制度一直被討論。（圖／資料照／陸軍）

▲新兵，國軍，陸軍，軍事訓練役。（圖／中華民國陸軍）

▼王浩宇發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

（圖／翻攝王浩宇臉書）

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