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社會 社會焦點 保障人權

轎車停派出所門口被叭　原來駕駛睡著...酒測值0.52慘了

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局景福派出所門口28日上午傳來陣陣喇叭聲，員警出外查看發現有輛白色自小客停在路中不動，車輛紛紛繞行通過，經警方拍窗叫醒睡夢中的駕駛黃姓男子，辯稱與同事歡聚喝酒，擔心酒駕等了4小時酒退了才開車回家，未料在停等紅燈時太累又睡著，但經警方酒測仍高達0.52MG/L，當場讓其儍眼驚訝不已，全案依法移請偵辦。

▲白色小客車停在路中一動也不動。（圖／桃園警分局提供）

▲白色小客車停在路中一動也不動。（圖／桃園警分局提供）

▲員警拍窗叫醒駕駛。（圖／桃園警分局提供）

▲員警拍窗叫醒駕駛。（圖／桃園警分局提供）

上午7時20分許，桃園警察分局景福派出所值班警員林瑋凱聽到門外陣陣喇叭聲，與同仁立即外出查看，發現有輛白色自小客停在路中不動，車輛紛紛繞行通過。員警上前觀察，發現駕駛在車上睡著了，拍窗叫醒移置路旁安全位置後，員警請該28歲黃姓男下車盤查。

▲▼並對黃姓駕駛實施酒測，結果酒測超標讓他儍眼。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並對黃姓駕駛實施酒測，結果酒測超標讓他儍眼。（圖／桃園警分局提供）

▲▼並對黃姓駕駛實施酒測，結果酒測超標讓他儍眼。（圖／桃園警分局提供）

黃男表示，跟同事歡聚到凌晨3點，期間自己喝了3瓶啤酒，為擔心酒駕問題，在車上休息4個小時，感覺酒退了才駕車回家，但在停等紅燈時，因為很疲倦所以睡著了，與喝酒沒有關係，員警請其配合實施酒測，酒測值卻高達0.52MG/L，當場讓其舌撟不下，全案依法移請偵辦。

另外桃園警分局為貫徹酒駕零容忍政策，杜絕酒駕惡習以保護民眾生命財產安全，在228和平紀念日3天連假，執行取締酒駕勤務，截至目前已取締9件酒駕案件(公危案6件、行政罰3件)，警方執法無假期，絕不容許任何人貪圖方便酒後駕車上路，危害他人生命安全。

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