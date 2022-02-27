228連假「來新北公園」輕旅行　大自然戶外遊樂最佳選擇

▲來新北公園輕旅行「樹林萬坪公園」。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

來新北玩公園！228連假怕旅遊景點人擠人，那就來趟新北私房公園小旅遊吧！新北市近期有各種不同風格公園啟用，不妨一起出門活動筋骨，呼吸滿滿的大自然氣息吧！

富涵人文歷史文化氛圍的淡水區和平公園，區內的滬尾藝文步道由區公所與淡江大學合作，收集國内知名藝文創作者以淡水為主题的創作設置在步道中，此外區內還有著名的一滴水紀念館，讓民眾感受到淡水從古至今的歷史脈絡及人文風情。

▲新莊頭前運動公園。

景觀處表示，樹林區景觀萬坪公園內打造了新北第一座森林系主題、面積約2000平方公尺的遊戲場，裡面有讓不同年齡層都可以使用滑梯、擺盪大索、鳥巢式鞦韆、滑索及攀爬網等特色共融遊具。

另外，新莊區頭前運動公園打造一座讓孩童穿梭在大自然遊戲場，裡面有一個「樹梢觀察站」讓兒童可以俯瞰整個遊戲場，還結合攀爬及互動功能，讓兒童能從遊戲中體驗大自然，透過良好的遊戲互動，學習到尊重他人及幫助他人的同理心。

▲淡水和平公園內滬尾藝文步道。

為提供市民更完善且安全的休憩空間，新北市政府成立跨局處工作小組推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，積極改造新北公園。

景觀處表示，近日新冠疫情漸趨穩定，但為防治疫情擴散，已與區公所加強公園防疫巡查，同時也提醒民眾來公園時須全程配戴口罩、勤洗手及保持社交距離，是落實防疫不二法門，才能保護自己和家人的安全。更多新北市特色共融遊戲場資訊，可上來「新北玩公園」網站查詢。

【更多新聞】

基隆一氧化碳中毒3昏倒 夫6小時後甦醒驚見「妻沉浴缸」送醫不治

基隆槓子寮大走山！崩落土石6.4萬立方米 地主釀災下場慘了

辣妹潛水被拉開三角小褲褲 她嚇傻回頭一看「竟是教練」

基隆逆子！26歲啃老男失戀抓狂 咬斷父親左耳垂收押

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮 改調制服警員、拔刑事牌