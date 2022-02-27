俄軍閃電戰術失敗！火箭快用光「普丁氣炸」　侵烏4目標全夢碎

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，儘管俄軍每天狂燒150億英鎊（約新台幣5627億元）、發動猛烈攻勢狂打烏克蘭，卻遲遲無法在戰爭中取勝。對此，美國共和黨參議員馬可魯比歐（Marco Rubio）接露普丁原本預計開戰48小時就拿下基輔、72小時內成立傀儡政權，不料卻因烏克蘭頑強抵抗，使得俄方遲遲無法依照計畫攻陷烏國。

綜合外媒報導，馬可魯比歐27日在推特上揭露普丁閃電戰術計劃的4個目標，包括「12小時內佔據領空優勢」、「36小時內摧毀烏克蘭軍隊通訊設施」、「包圍首都基輔，切斷烏克蘭東部軍隊，逼迫烏政府在48小時內逃亡」、「72小時內成立傀儡政權」，不過也因普丁未達成以上任何一個目標，也讓魯比歐直言「普丁將會在國際法庭的審判下度過餘生」。

▲俄羅斯入侵烏克蘭，炸毀民宅。（圖／路透）

事實上，愛沙尼亞前國防部長、歐洲議會議員特拉斯（Riho Terras）26日引述情報指出，普丁先前以為這場戰事能夠速戰速決，所有一切會在1至4天內解決，但因俄軍缺乏足夠戰術計畫及後勤補給，甚至只攜帶足夠3至4天使用的火箭，導致俄軍進攻烏克蘭進度不順，而這也讓普丁因此感到非常憤怒。