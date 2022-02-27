俄特務慘遭烏克蘭軍逮捕！計畫「擾亂敵後」被識破　企圖擾民逃難

▲俄羅斯偵查小組成員在烏克蘭被捕獲。（圖／翻攝自推特）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭的舉動持續第3天，先是發射導彈攻擊烏克蘭境內多處設施，包括首都基輔在內，同時派遣傘兵部隊空降、陸軍推進壓境，對烏國進行多重打擊。事實上，多組特務部隊也依照指令潛入烏克蘭，擾亂當地人逃難資訊，被烏克蘭軍隊捕獲。

綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊透過推特發文表示，俄軍在此次作戰中也派遣多組特務部隊，深入敵後從事偵查、破壞、顛覆等任務工作，而烏軍在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）捕獲俄軍特務偵查小組成員，只見該名特務不僅身穿黑衣、頭戴黑帽，還攜帶了2把狙擊步槍、1把突擊步槍、煙霧彈、手榴彈、空拍無人機，以及相關文件。

其實，先前烏克蘭國民衛隊（National Guard of Ukraine）就曾在基輔逮捕俄國特務部隊8名成員，經過調查後發現，俄軍特務人員企圖影響首都基輔的防務工作，甚至計畫如何在基輔混淆一般民眾的避難路線。

另外，《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）在推特發文指出，來自車臣的特種部隊於當地時間26日在基輔州霍斯托梅爾（Hostomel）附近被殲滅，此項消息陸續獲得烏克蘭總統辦公室、國防部證實。

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