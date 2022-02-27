　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄特務慘遭烏克蘭軍逮捕！計畫「擾亂敵後」被識破　企圖擾民逃難

▲▼俄羅斯偵查小組成員在烏克蘭被捕獲。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯偵查小組成員在烏克蘭被捕獲。（圖／翻攝自推特）

 記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭的舉動持續第3天，先是發射導彈攻擊烏克蘭境內多處設施，包括首都基輔在內，同時派遣傘兵部隊空降、陸軍推進壓境，對烏國進行多重打擊。事實上，多組特務部隊也依照指令潛入烏克蘭，擾亂當地人逃難資訊，被烏克蘭軍隊捕獲。

綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊透過推特發文表示，俄軍在此次作戰中也派遣多組特務部隊，深入敵後從事偵查、破壞、顛覆等任務工作，而烏軍在第二大城哈爾科夫（Kharkiv）捕獲俄軍特務偵查小組成員，只見該名特務不僅身穿黑衣、頭戴黑帽，還攜帶了2把狙擊步槍、1把突擊步槍、煙霧彈、手榴彈、空拍無人機，以及相關文件。

其實，先前烏克蘭國民衛隊（National Guard of Ukraine）就曾在基輔逮捕俄國特務部隊8名成員，經過調查後發現，俄軍特務人員企圖影響首都基輔的防務工作，甚至計畫如何在基輔混淆一般民眾的避難路線。

另外，《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）在推特發文指出，來自車臣的特種部隊於當地時間26日在基輔州霍斯托梅爾（Hostomel）附近被殲滅，此項消息陸續獲得烏克蘭總統辦公室、國防部證實。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►穿上自帶蘋果光的「能亮衣」你知道嗎？

ET快訊
快訊／雙北最新足跡曝！　板南線、好市多、八方雲集
快訊／新北火鍋店染疫擴大！　增1店員、3家人確診
快訊／台積電加入制裁！　停止向俄羅斯出貨
快訊／桃園幼兒園一口氣+10！　6人未滿10歲
快訊／俄軍進入「烏克蘭第2大城」哈爾科夫！　
快訊／今年第三批　122.46萬劑莫德納晚間抵台
快訊／本土今暴增16例！　另有44境外
SWIFT踢掉俄羅斯「衝熱搜第1」！　超痛制裁一次看懂
納豆爆「恐再休養1年」！　經紀人揭動向
影／國軍影片驚曝罕見武器！　魚叉、熱焰彈全現形
俄每天燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／俄軍攻入烏克蘭第2大城　SWIFT證實「準備踢掉俄羅斯」

基輔激戰！士兵扛火箭上前線　開嗆俄軍「去死畜牲」影片曝光

戰事即將升級！　芬蘭外長警告：俄羅斯準備動用核武

俄被踢出SWIFT簡直像斷網！　超巨影響5QA一次看

捐2.43億力挺烏克蘭　樂天創辦人：俄軍入侵是對民主的挑戰

快訊／俄軍進入「烏克蘭第2大城」哈爾科夫　官員籲待在避難所

俄軍戰場「秘密武器」用途太驚人　影片曝光！英防長：更贏不了

俄特務慘遭烏克蘭軍逮捕！計畫「擾亂敵後」被識破　企圖擾民逃難

俄1天狂燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　關鍵原因曝

俄砲彈擊中住宅大廈　「外牆恐怖消失」樓梯沒了！烏克蘭證實1死

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

KKBOX風雲榜／動力火車壓軸連唱3金曲　暈船神曲《走建國路回家但後座少ㄌ泥》

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

聯合國「譴責俄侵烏」表決　俄羅斯自投反對、中國棄權

2兄弟打電動誤將「手把甩飛」　見砸壞電視秒崩潰：對不起～

不斷更新／俄軍攻入烏克蘭第2大城　SWIFT證實「準備踢掉俄羅斯」

基輔激戰！士兵扛火箭上前線　開嗆俄軍「去死畜牲」影片曝光

戰事即將升級！　芬蘭外長警告：俄羅斯準備動用核武

俄被踢出SWIFT簡直像斷網！　超巨影響5QA一次看

捐2.43億力挺烏克蘭　樂天創辦人：俄軍入侵是對民主的挑戰

快訊／俄軍進入「烏克蘭第2大城」哈爾科夫　官員籲待在避難所

俄軍戰場「秘密武器」用途太驚人　影片曝光！英防長：更贏不了

俄特務慘遭烏克蘭軍逮捕！計畫「擾亂敵後」被識破　企圖擾民逃難

俄1天狂燒5千億攻烏！軍情六處卻斷言「普丁沒勝算」　關鍵原因曝

俄砲彈擊中住宅大廈　「外牆恐怖消失」樓梯沒了！烏克蘭證實1死

無痛入手「韓星同款平價包」！泫雅、Jennie私服背過的5000元有找

炎亞綸全英文訪《蝙蝠俠》導演　排隊無通行證：覺得蠻委屈！

太強！35歲納達爾今年沒輸過　開季15連勝奪第91冠

不斷更新／俄軍攻入烏克蘭第2大城　SWIFT證實「準備踢掉俄羅斯」

宗教傳播鏈+1！50多歲女居隔期滿採檢陽性　群聚累積47人中鏢

快訊／本土+16！雙北最新足跡曝光　板南線、好市多、八方雲集

柯文哲砸153萬印「防疫書」！三分之一都在誇黃珊珊　簡舒培批大內宣

基輔激戰！士兵扛火箭上前線　開嗆俄軍「去死畜牲」影片曝光

臉書、YouTube、推特全出手！　抵制俄羅斯廣告獲利

香港財政司長：兩個月內遏止疫情　會有報復式消費

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

俄轟美制裁危及國際太空站　馬斯克神回嗆爆

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

烏軍稱擄獲「俄軍高官」：他們根本來不及反應

俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯？

快訊／美英歐聲明：把俄國銀行逐出SWIFT

烏克蘭父拜託陌生人「請帶我孩子走」

嗆俄軍去你X的　蛇島士兵可能還活著

烏克蘭傳捷報！俄軍3500人傷亡「白雪覆屍」

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

馬斯克出手挺烏克蘭！霸氣回應：即刻啟用星鏈服務

更多熱門

相關新聞

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

俄1天狂燒5千億攻烏卻「沒勝算」　關鍵原因曝

烏俄戰爭已進入第4天，儘管俄軍每天狂燒150億英鎊（約新台幣5627億元）、發動猛烈攻勢狂打烏克蘭，卻遲遲無法在戰爭中取勝。英國秘密情報機構軍情六處（MI6）處長摩爾（Richard Moore）最近引述戰爭研究專家弗里德曼（Lawrence Freedman）指出，普丁永遠無法在烏克蘭民眾中贏得政治勝利，因此俄國的這場戰爭根本沒有勝算。

中德外長通電話　王毅：俄安全訴求應解決

中德外長通電話　王毅：俄安全訴求應解決

烏俄戰火無情！韓國瑜看一張照片感嘆：執政者最高任務是保護人民

烏俄戰火無情！韓國瑜看一張照片感嘆：執政者最高任務是保護人民

《CS：GO》烏克蘭選手盼望回家

《CS：GO》烏克蘭選手盼望回家

MWC行動通訊大會明登場　少數俄羅斯廠商參展被抵制！

MWC行動通訊大會明登場　少數俄羅斯廠商參展被抵制！

關鍵字：

國際焦點烏克蘭俄羅斯俄烏

讀者迴響

熱門新聞

俄軍少校被俘！　狼狽影片曝

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

百萬YTR白目闖烏俄前線開直播！下秒炸彈射來GG了

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

俄兵被俘求救家鄉　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼

陶晶瑩又沒約小S被罵對話曝！

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

共軍4批高空氣球飄進上空地點曝光　國防部回應了

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面