桃園翁失蹤一天一夜　警調閱近百支監視器尋獲

▲許姓老翁外出散步後即失去連絡。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市82歲許姓老翁25日清晨出門散步後就失去聯繫，大園警方獲報後耗時一整個晚上調閱近百支監視器，鎖定老翁往南向觀音行走的方向擴大搜索，順利於次日中午在觀音區一處空地，找到失溫的老翁，經送醫治療後老翁暫無大礙，家屬感謝警方鍥而不捨的協助，否則已失溫的許翁不堪設想。

▲▼警方調閱近百支監視器比對才尋獲。（圖／大園警分局提供）

大園警方表示，許姓老翁25日清晨出門散步後遲遲未返家，家屬在老翁可能去的地方尋了一圈，卻都沒有發現老翁的身影，家屬心急如焚，當天傍晚前往大園派出所報案。員警受理後協助調閱監視器，發覺老翁沿著大觀路一路往觀音方向走去，隨即通報各派出所加強協尋。

▲家人十分感謝警方的協助。（圖／大園警分局提供）

觀音分駐所接獲通報後，花了一整個晚上，同步過濾近百支監視器畫面，分析老翁可能去向，研判他仍在觀音地區，於是請線上警網進行地毯式搜尋，總算於26日中午，在保興路上一處人煙罕至的空地發現老翁的身影，老翁失溫倒在地上，員警立即通知家屬前來將他送醫急救，所幸經治療後暫無大礙。家屬十分感謝警方鍥而不捨、積極協尋才能順利找，否則若再晚一步後果恐不堪設想，衷心感謝警方的幫忙。