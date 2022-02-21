酒後嗆聲被毆喊冤！警調監視器還原真相　花蓮3男全送辦

▲劉男等3人經警方調閱監視器發現真相後，依涉違反刑法妨害秩序、傷害及強制罪犯行，以準現行犯逮捕偵辦。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警分局繼17日顏副縣長、戴局長帶隊臨檢，18日新任分局長呂育騰到任即再次規劃擴大臨檢勤務，動員警力24名，針對轄區各夜（酒）店、KTV、遊藝場及青少年經常聚集等易生事故場所，規劃掃蕩臨檢勤務。

分局長呂育騰於勤教中，除提醒同仁執勤重點及三安外，更宣示維持治安為首要任務，不容街頭暴力發生，如發生定秉持勿枉勿縱原則，詳查嚴辦！

▲警方動員警力24名，針對轄區各夜店、KTV、遊藝場及青少年經常聚集等易生事故場所，規劃掃蕩臨檢勤務。

2月18日清晨，新港街一處小吃攤，發生蔡姓男子等6人用餐結束搭計程車欲離開，遭他桌客人劉姓男子等3人嗆聲引爆衝突，軒轅所警力到場後，劉男等雖聲稱幫忙勸架而受傷。

警方調查後認為似有隱匿，立即調閱監視器及行車紀錄器還原實情，發現劉男3人涉違反刑法妨害秩序、傷害及強制罪犯行，立即以準現行犯逮捕偵辦。

新任縣警局局長呂育騰特別要求同仁處理民眾糾紛、衝突案件，應確實調閱監視器、積極訪查民眾，還原實情，如有不法，應依法究辦、絕不寬待！

