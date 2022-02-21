2歲兒凌晨狂哭！媽一查監視器聽到「詭異噓聲」…結局超毛

▲蘇格蘭一名媽媽表示，每晚都會聽到兒子驚恐萬分地哭聲。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者閔文昱／綜合報導

家中有剛出生的小孩的家庭都會知道，寶寶在半夜時常會莫名大哭，讓全家都睡不著，不過蘇格蘭一名媽媽卻發現，2歲的兒子每天凌晨2點都會準時哭鬧，且看似對房間感到相當恐懼，起初她並不以為意，直到某次她在調閱孩子房間的監視器時，意外聽到一名陌生男子傳出「噓～」的聲音，這才驚覺監視器被駭客入侵，且以觀察孩子數週。

根據《Daily Mail》報導，蘇格蘭一名母親克萊爾（Claire Cummings）近日發現，她的2歲兒子已經連續好幾週都會在凌晨2點哭醒，且看似極度驚恐，一副想馬上逃離房間的樣子，令她相當納悶，不過她有時也會被兒子房間傳來的「噓聲」吵醒，然而她都以為只是自己在做夢，因此也沒太過在意。

▲克萊爾一查才發現，監視器中傳出陌生男子的「噓聲」。（圖／翻攝自推特）

報導指出，克萊爾某天晚上，又聽到兒子房間傳來了一聲響亮的男子噓聲，這才驚覺並非是自己做夢，「聽起來不像是監視器本身發出的聲音，而是一個人在噓他，然後我兒子開始尖叫，所以我就趕緊進去兒子房間，他果然也顯示出非常害怕的樣子。」為此，她決定調閱孩子房間的監視器畫面，這才確信監視器中的確傳出陌生男子的聲音。

克萊爾事後決定將監視器電源拔掉，結果兒子之後都沒再驚醒，因此猜測監視器應該是遭到駭客入侵，才會傳出怪聲，「我很內疚我沒有早點意識到，而我自己也很常在兒子房間幫他換衣服，想到有個怪人在看著他，我就感到毛骨悚然。」

克萊爾指出，這台「Victure」嬰兒監視器是丈夫在Amazon網站買給她的，讓她在工作時也能看到兒子，然而她先前就有聽過駭客入侵的類似事件，只是沒想到這件事會發生在自己身上，她也有為該監視器設定密碼，至今仍不知道駭客是如何入侵。

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