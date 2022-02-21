　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2歲兒凌晨狂哭！媽一查監視器聽到「詭異噓聲」…結局超毛

嬰兒,嬰兒床,房間,寶寶,小孩（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲蘇格蘭一名媽媽表示，每晚都會聽到兒子驚恐萬分地哭聲。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者閔文昱／綜合報導

家中有剛出生的小孩的家庭都會知道，寶寶在半夜時常會莫名大哭，讓全家都睡不著，不過蘇格蘭一名媽媽卻發現，2歲的兒子每天凌晨2點都會準時哭鬧，且看似對房間感到相當恐懼，起初她並不以為意，直到某次她在調閱孩子房間的監視器時，意外聽到一名陌生男子傳出「噓～」的聲音，這才驚覺監視器被駭客入侵，且以觀察孩子數週。

根據《Daily Mail》報導，蘇格蘭一名母親克萊爾（Claire Cummings）近日發現，她的2歲兒子已經連續好幾週都會在凌晨2點哭醒，且看似極度驚恐，一副想馬上逃離房間的樣子，令她相當納悶，不過她有時也會被兒子房間傳來的「噓聲」吵醒，然而她都以為只是自己在做夢，因此也沒太過在意。

▲克萊爾一查才發現，監視器中傳出陌生男子的「噓聲」。（圖／翻攝自推特）

▲克萊爾一查才發現，監視器中傳出陌生男子的「噓聲」。（圖／翻攝自推特）

報導指出，克萊爾某天晚上，又聽到兒子房間傳來了一聲響亮的男子噓聲，這才驚覺並非是自己做夢，「聽起來不像是監視器本身發出的聲音，而是一個人在噓他，然後我兒子開始尖叫，所以我就趕緊進去兒子房間，他果然也顯示出非常害怕的樣子。」為此，她決定調閱孩子房間的監視器畫面，這才確信監視器中的確傳出陌生男子的聲音。

克萊爾事後決定將監視器電源拔掉，結果兒子之後都沒再驚醒，因此猜測監視器應該是遭到駭客入侵，才會傳出怪聲，「我很內疚我沒有早點意識到，而我自己也很常在兒子房間幫他換衣服，想到有個怪人在看著他，我就感到毛骨悚然。」

克萊爾指出，這台「Victure」嬰兒監視器是丈夫在Amazon網站買給她的，讓她在工作時也能看到兒子，然而她先前就有聽過駭客入侵的類似事件，只是沒想到這件事會發生在自己身上，她也有為該監視器設定密碼，至今仍不知道駭客是如何入侵。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》　完整名單曝光
冷爆！抗寒流「9大須知」曝光　4種人用電毯小心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2歲兒凌晨狂哭！媽一查監視器聽到「詭異噓聲」…結局超毛

快訊／普丁告訴馬克宏：軍演結束後「從白俄羅斯撤軍」

越南擁抱新常態　單日添4.7萬人染疫創新高

快訊／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

烏克蘭「幼稚園」遭到砲擊　老師帶20幼童躲藏畫面曝光

烏克蘭內政部長遇上砲擊　影片曝光！眾人竄逃喊「快跑」

快訊／95歲英國女王「新冠肺炎」確診　白金漢宮透露現況

兒半夜上網不睡覺　爸爸怒開「訊號干擾器」...全鎮斷線下場慘了！

英國將撤銷染疫者隔離法規　確診也可趴趴走！歐洲大國首例

Omicron入侵腸道「戳鼻恐篩不到」　 英學者揭6大隱形症狀

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

2歲兒凌晨狂哭！媽一查監視器聽到「詭異噓聲」…結局超毛

快訊／普丁告訴馬克宏：軍演結束後「從白俄羅斯撤軍」

越南擁抱新常態　單日添4.7萬人染疫創新高

快訊／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

烏克蘭「幼稚園」遭到砲擊　老師帶20幼童躲藏畫面曝光

烏克蘭內政部長遇上砲擊　影片曝光！眾人竄逃喊「快跑」

快訊／95歲英國女王「新冠肺炎」確診　白金漢宮透露現況

兒半夜上網不睡覺　爸爸怒開「訊號干擾器」...全鎮斷線下場慘了！

英國將撤銷染疫者隔離法規　確診也可趴趴走！歐洲大國首例

Omicron入侵腸道「戳鼻恐篩不到」　 英學者揭6大隱形症狀

九族文化村串連三代人共同記憶　老品牌一直有新創意！

休閒遊憩霸主　「義大世界」朝向百年事業而努力

野生動物園起家的六福村　乘載著無法超越的美好回憶

兩岸三地規模最大醫美品牌「愛爾麗」　天王天后御用

八千代低價策略打造小資族「醫美快時尚」

2歲兒凌晨狂哭！媽一查監視器聽到「詭異噓聲」…結局超毛

溫柔經濟當道！君綺以「安心醫美」為核心價值的模範生　

Uber Eats來台6年　首創會員訂閱制、強打30分鐘送到家！

貨運＋快遞「5優勢擄獲人心」！　Lalamove服務受擁戴

foodpanda花10年拼完台灣美食、生鮮雜貨外送版圖

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

國際熱門新聞

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

少女被陌生男子搭訕　下秒店員竟遞神秘字條

即／95歲英國女王新冠肺炎確診

烏克蘭內政部長遇上砲擊　眾人竄逃喊「快跑」

比6個0還容易被駭！「無腦密碼」第1名曝光

即／普丁告訴馬克宏：軍演完就撤軍

親戚來玩害死112條錦鯉！　1致命動作害的

半夜上網不睡覺　爸開訊號干擾器

日研究：「混打莫德納」抗體比BNT高！

越南擁抱新常態　單日添4.7萬人染疫創新高

日餐廳店長偷歡人妻　每週4次內用區壞壞！

烏克蘭幼稚園遭砲擊　老師帶20童躲藏畫面曝光

2歲兒凌晨狂哭！媽查監視器聽到詭異噓聲

更多熱門

相關新聞

殯儀館廁所傳火警　無人進出疑電線走火

殯儀館廁所傳火警　無人進出疑電線走火

北市第一殯儀館在19日清晨6時許傳出火警，警消到場後立刻將火勢撲滅，事後並無人員傷亡，警方到場了解狀況，發現警衛聽到火災警報器鳴響，查看才發現殯儀館後方的廁所起火，但是調閱監視器畫面卻沒人出入，警消不排除是「電線走火引起」。

男友得意秀抱貓　下秒胖吐司流走

男友得意秀抱貓　下秒胖吐司流走

黑貓被監視氣炸　一掌拍掉監視器

黑貓被監視氣炸　一掌拍掉監視器

抱怨公司變機車　頭上多顆監視器

抱怨公司變機車　頭上多顆監視器

暫時關鸚鵡　氣炸鳥影貼鏡頭抗議

暫時關鸚鵡　氣炸鳥影貼鏡頭抗議

關鍵字：

監視器噓聲Claire Cummings

讀者迴響

熱門新聞

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

KID證實求婚成功！下跪捧超大「八心八箭鑽戒」女友爆哭

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

求婚照被手滑提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應

寒流發威回暖時刻曝！228連假天氣出爐

7-11「隱藏優惠」太晚知道！他結帳爽打65折

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

衝公廁解決生理需求　一抬頭「跟他對到眼」

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面