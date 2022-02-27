情侶車上爭吵失控撞檳榔店家　「買200送親親」網友大歪樓

記者楊熾興／桃園報導

27日上午7時28分許桃園市發生一起車禍，31歲羅姓男子駕車載著22歲邱姓女友，沿延平路往平鎮方向行駛，疑似2人因細故爭吵，不慎失控撞入路邊檳榔店家，撞擊瞬間險間波及路邊散步2民眾，也造成羅男頭手腳骨折，邱女臉部、手、腳擦傷，雙方無生命危險，也無酒駕情事，詳細肇事原因有待進一步調查。

▲男子駕車失控衝撞檳榔店家。（圖／中壢警分局提供）

▲因店家尚未開門，鐵門上所懸掛「檳榔買200送親親」。（圖／中壢警分局提供）

由於撞擊點為檳榔店家，恰巧懸掛著「檳榔買200送親親」（實則指親親蘆筍汁），有民眾PO文臉書「我是中壢人」，「有汽車衝撞到人行道上，是有多急著要買檳榔200啦」網友則KUOSO回覆說，說是「多愛吃檳榔」、「還沒開門就要親親」、「就算是送親親也不必要把拆了」、「是想要親親啦，買檳榔其次」、「為蘆筍汁拚了」。

▲引來網友搞笑回應是有多愛吃檳榔和親親。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，這起車禍發生於今日07時28分許，羅姓駕自小客車乘載邱姓女友沿中壢區延平往平鎮方向行駛，2 人因疑似車內細故爭吵，羅男一時失控不慎撞入路邊檳榔店家，當場造成駕駛頭部、左右腳骨折，邱女臉部、手、腳擦傷，雙方無生命危險，也無酒駕情事，詳細肇事原因有待進一步調查。警方呼籲用路人，行車時務必專心駕駛，以維交通安全。