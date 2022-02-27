汐止男買「震樓神器」報復樓上　樓下鄰居受不了先檢舉

▲汐止警方多次登門查訪、林男相應不理遭警方依違反社維法開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新北市止區保一街一名林姓男子（47歲）因與同公寓樓上住戶有細故糾紛，林男異想天開，居然上網購買「震樓神器」噪音工具報復，根據鄰居向警方反映：經統計從2021年6月到今年2月，林男利用震樓神器不斷朝自家天花板隨機發出震動製造噪音，企圖干擾樓上鄰居生活，但因為震動聲響太大，反倒是樓下鄰居先受不了震動噪音、多次向警方報案檢舉，使用震樓神器的林男因此遭警方開罰。

汐止警方表示：林男欠缺思慮的魯莽舉動，已經嚴重造成3樓住戶陳男（33歲）及詹女（42歲）不堪其擾，鄰居們紛紛以手機蒐證，錄製震動、噪音影片前後多次向派出所報案，警方獲報趕到到場時並未聽到噪音，找林男查訪，多次敲門皆未獲得回應。

警方製作兩位住戶檢舉筆錄後，依法通知住在4樓的林姓男子到案說明，林男坦承有使用「震樓神器」製造噪音來騷擾鄰居，聲稱之前樓上住戶搬桌子、走動發出噪音，他曾去找樓上住戶理論衍生口角糾紛，才會添購震樓神器報復，只是沒想到竟然是樓下的住戶先受不了向警方報案。

警詢後將林男依違反《社會秩序維護法》第72條3項製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，裁罰新臺幣6000元以下罰鍰。汐止警方呼籲：鄰居間相處應以理性和平方式相互溝通，勿以違法方式進行騷擾，以免問題未能圓滿解決還反而害己受罰。

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