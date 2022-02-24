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獨／女富商淚控移民署前豬哥隊長騙婚　還聯手準婆婆霸佔她財產

▲曾任移民署專隊長遭免職的時保寧遭女富商指控騙婚侵占財產。（圖／投訴人提供）

▲曾任移民署專隊長遭免職的時保寧遭女富商指控騙婚侵占財產。（圖／投訴人提供）

記者張君豪／台北報導

2009年時任移民署台中專勤隊隊長時保寧（59歲、警察大學55期畢業）遭指控利用職務之便，將拘留所外籍非法女移工趁夜帶到偵訊室上下其手，檢警追查發現最少有3名女移工慘遭時隊長伸出狼爪猥褻，事後時保寧遭檢方追訴瀆職、藉職權猥褻等罪起訴，移民署將他記兩大過免職，日前有女富商向《東森新媒體ETtoday》指控時保寧涉嫌騙婚並侵占其財產，目前雙方鬧上警局，時保寧解職後沉寂多年，近日又因騙婚疑雲鬧上警局。

▲曾任移民署專隊長遭免職的時保寧遭女富商指控騙婚侵占財產。（圖／投訴人提供）

▲曾任移民署專勤隊長遭免職的時保寧，遭女富商指控騙婚侵占財產。（圖／投訴人提供）

56歲S姓大陸新住民女富商跟《東森新媒體ETtoday》指出，她是來自福建廈門的新住民，來台灣經營高級石材、大理石進出口生意，並曾任某知名保養品中國區總代理，曾在台有過一段婚姻，2017年離婚後就專心投資置產，直到2019年3月透過商界友人介紹認識遭免職的移民官時保寧。

雙方認識後，時保寧頻頻邀約女富商吃飯、外出踏青，雙方互有好感，但有友人私下提醒女富商，稱時保寧遭到免職「你要多注意」，S女事後詢問時保寧遭移民署免職過程，時保寧居然謊稱「當時警界很黑暗，他當隊長時擋到同仁財路、因此遭設局逼退」，全然不提自己曾藉職權猥褻女移工的黑歷史，S女富商也信以為真雙方後來熱戀交往。

2021年8月雙方論及婚嫁，S女富商還帶時保寧到廈門探親辦文定，但後來因S女富商做生意持續留滯大陸，直到10月底女富商打算提前返台，給未婚夫時保寧11月生日一個驚喜，結果返台後依規定入住防疫旅館，卻發現打電話、撥視訊通話給時保寧交談都在短短一兩分鐘內結束，時男不斷強調自己最近很忙很累，有甚麼事情「改天再說」，S女富商自此驚覺兩人感情生變。

所幸天公疼憨人、S女富商雖然檢疫住在防疫旅館內，但兩人交往期間、時保寧母親曾經跌倒摔傷，兩人顧慮長輩安全、同居處裝有網路攝影機，女富商不動聲色，每天登入網入攝影機查看，發現時保寧與未來婆婆，沒注意到家中安裝的網路攝影機有收音。

女富商在防疫旅館內察看網路攝影機，聽到時家長輩大談要時保寧趁女富商不在，提領她銀行存戶內現金，所幸時保寧手上沒有女富商銀行提款密碼、時家人預謀盜領女富商帳戶陰謀並未得逞。

女富商牢記未婚夫生日提前返台想給時保寧驚喜、未料隔離期間卻意外知悉讓人心驚動魄的驚嚇，女富商待隔離期滿後，便委託律師擬定分手契約要跟未婚夫解除婚約並和平分手，但時保寧欲索討兩人熱戀其所餽贈的賓士休旅車，並扣押女富商放在兩人同居處的大批兩岸名家國、油畫、英國日本骨瓷、陳年茅台酒及愛馬仕等名牌包，雙方鬧上警局互控竊盜、侵占、恐嚇等罪；女富商受訪時感概道：「台灣最美麗的風景是人、無奈我識人不清，自以為遇到真愛，沒想到枕邊人居然這麼惡劣」。

對此，受理偵辦的淡水警方表示：時保寧與女富商的互控案件，警方均依規定受理報案，有關保寧指控車上大批現金、本票被S女偷竊部，都已在2月中旬將兩人函送士林地檢署偵辦。

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