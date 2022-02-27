俄羅斯遭西方合作逐出SWIFT 　蘇貞昌：台灣同步予以制裁

▲俄羅斯遭西方國家逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。（圖／路透）



記者林銘翰／新北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，以美國、歐盟為首的西方國家，決定將在未來幾天把幾家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來最嚴重的金融制裁。對此，行政院長蘇貞昌表示，台灣作為世界民主自由的一員，會跟民主自由國家同步予以制裁。

包括美國、歐盟、法國、德國、義大利、英國與加拿大在內的國家領袖27日發表聯合聲明，譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動的戰爭以及對烏克蘭的攻擊，並誓言將追究俄羅斯責任。

聲明指出，隨著俄羅斯軍隊對烏克蘭首都基輔與其他城市發動攻擊，盟國決心讓俄羅斯付出代價，因此決定將在未來數天內，將特定俄羅斯銀行從SWIFT系統剔除，確保這些銀行與國際金融體系斷開，損害這些銀行在全球的營運能力。

蘇貞昌27日上午在行政院秘書長李孟諺、行政院發言人羅秉成及文化部長李永得等人的陪同下，與總統蔡英文共同訪視不義遺址「安康接待室」。蘇貞昌會前受訪時表示，俄羅斯破壞和平、入侵烏克蘭，全世界民主自由國家共同唾棄，「台灣作為世界民主自由的一員，我們會跟國際社會」。

蘇貞昌也說，台灣已經有嚴正譴責，同時也會跟民主自由國家同步予以制裁，相關工作都會斟酌整個國家，在相關方面應該有的努力。

蘇貞昌強調，台灣不同於烏克蘭，不但在地緣政治上重要，在地理環境上也有200公里的海峽區隔，台灣國民團結意識、警覺高，政府掌握各種情況，不容有境外勢力或附和者，用不實的假訊息比附援引，做不當的事情擾亂民心士氣。

蘇貞昌說明，他已經責成相關部會，對於相關不實的錯假訊息，要即時澄清予以反制，並且呼籲國人同胞堅定團結，才能保有國家主權及人民的安全，同時也才能保有台灣的民主自由。

事實上，環球銀行金融電信協會（SWIFT）成立於1973年，總部位於比利時，不持有資金亦不管理帳戶，其通訊系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道。SWIFT通訊系統連接200個國家約1萬1000家金融機構，且聲稱政治立場中立，使其成為國際資金轉移系統的骨幹。