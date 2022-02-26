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2022台東慢食節-很潮餐桌　4／9起2天成功海濱公園品嚐潮滋味

▲2022台東慢食節-很潮餐桌，4/9-10於成功海濱公園登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2022台東慢食節-很潮餐桌，4/9-10於成功海濱公園登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

引頸期盼的2022年第1場「台東慢食節《很潮餐桌》」，於4月9日、10日在成功鎮海濱公園盛大舉辦，此次將以慢魚、東海岸飲食文化為活動主題，台東縣政府表示，有意參與這2天台東慢食節《很潮餐桌》市集擺攤的廚人，歡迎至【發現台東慢食】臉書粉專線上填寫店家徵選報名表，並參與3月14日、3月15日的料理試吃甄選交流。

縣長饒慶鈴表示，繼2021年台東慢食節首次移地縱谷，於關山親水公園帶來食農親子體驗後，今年4月台東慢食節《很潮餐桌》則將前往海線，於綠地寬廣、海水湛藍的成功鎮海濱公園舉辦。「慢魚Slow Fish」是國際慢食組織長期關注議題，推廣優質、公平、純淨的漁業，以及更有責任的運用海洋資源。慢魚運動鼓勵民眾選擇在地、多樣性的魚種，到魚攤時，可主動詢問魚從哪裡來、用什麼方法捕撈，以購買來支持小規模、友善海洋的漁法。除此之外，也應避免食用瀕臨滅種的魚種，或破壞性捕撈法的漁獲。

除此之外，也歡迎料理人發揚潮間帶採集智慧，使用當令採集的海菜、貝類，或是運用東海岸當令食材，分享並傳達東海岸、綠島、蘭嶼傳統飲食文化的料理，或研發具有海味特色的創意料理。

農業處更特別為參加活動的外地遊客準備「鳳梨釋迦」作為禮物，只要參加系列活動完成任務，就有機會獲得鳳梨釋迦一箱，把揚名國際的台東特產帶回家，讓大家開心吃「很慢」魚料理，也把好釋攏底迦給一起帶回家。

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

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