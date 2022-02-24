88歲老母暗夜困火窟！59歲子接求救電話　狂衝恐怖火場救人

▲母子兩人送醫均無大礙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市康樂地區23日晚間10時許突傳火警，1樓水泥構造建築物竄出火苗及濃煙，鄰戶88歲老婦行動不便受困，打電話給住在附近的59歲呂姓兒子求援，兒子到火場狂奔進入煙霧瀰漫的屋內救出驚慌失措的老母，所幸母子均無大礙。

火警發生在深夜10點多，報案人稱，現場為1樓水泥構造建築物、用途為倉庫，室內有火及黑煙冒出。台東消防派出台東、特搜、南王分隊車組，通報台東大隊並轉報110、自來水公司及台電。

▲台東市康樂地區老屋23日深夜發生火警，消防人員灌救。（圖／記者楊漢聲翻攝）

由於現場是老式連通瓦房，火勢從邊間燒起，不久就全面燃燒，濃煙也向兩旁鄰戶蔓延，88歲老婦嚇得急忙打電話向兒子求援。

住在附近的兒子接獲母親來電，立即拔腿狂奔，5分鐘內就趕到母親住所，二話不說衝入煙霧瀰漫的房內，趕忙背出驚慌失措的母親，全完沒意識到濃煙嗆人，脫困後才驚覺差點喘不過氣來，救護人員趕緊將兩人送醫，所幸母子均無大礙。

火災現場由於全面燃燒，現場燒燬裝潢物品及雜物，燃燒面積約80平方公尺，至於詳細失火原因仍待警方深入調查。

▲台東市康樂地區老屋23日深夜發生火警，消防人員灌救。（圖／記者楊漢聲翻攝）