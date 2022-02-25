19部落文健站決賽角逐展才藝　土坂文健站奪冠獲2萬元獎勵

▲土坂文健站奪冠獲2萬元獎勵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府鼓勵部落族人與孩子走出戶外參與社會活動，舉辦111年度「老幼共學‧大手牽小手」歌唱比賽，經4天分區賽評選出19個文健站，25日在縣府文化處藝文中心演藝廳進行最終總決賽，縣長饒慶鈴前往頒發獎項，結果達仁鄉土坂文健站以老幼精彩的合作演出奪下第1名，獲得2萬元獎金、第2名隊伍為成功鎮都歷文健站，獎金1萬5千元、第3名則為大武鄉大武文健站，獲1萬元獎金。

台東縣政府原民處自2月22日起至24日止一連3天，分別以海岸線、南迴線、縱谷線陸續開唱，共計有68個部落文健站報名參加，有些隊伍還帶著幼童孫兒熱鬧參與，老幼同歡，以歌唱方式紓壓，希望達到文化照顧與世代交流的模式。



縣長饒慶鈴在頒發優勝單位後表示，原訂4場次分區比賽(市區、海岸線、南迴線、縱谷線)的前3名共12個文健站進行最後大比拚，評審與來賓都給予4場分區比賽很高的評價，表示難以分出勝負，因此決定增加7個決賽名額，讓更多文健站能展現自我特色。

為了讓長輩在台東活得更快樂健康且充實，從健康、社會、環境及經濟等多面向共同推動健康高齡友善，實施成效斐然，去年台東縣獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第1，同時原民處又以「齡近學習，原來都在」拿下共老獎，提倡社會敬老與親老文化，增進跨世代溝通、互動與相互尊重，促成世代共融的社會。