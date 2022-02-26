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半夜播抖音「牆瘋狂震」！她怨鄰居死不改...網一看搖頭：故意的

▲▼噪音，睡覺，惡鄰居。（圖／視覺中國）

▲原PO一家被隔壁鄰居的小孩所播出的音樂音量，吵到不堪其擾。（示意圖／視覺中國）

記者謝欣辰／綜合報導

若鄰居半夜總是大聲播音樂擾人清夢，是一件很頭痛的事。有位網友就在《爆怨公社》表示，自己隔壁鄰居總是拿捏不好音樂音量，「大聲到牆都震動」，讓原PO一家不堪其擾。

原PO表示，自己住在透天社區，隔壁鄰居是一對夫妻加上念大學的小孩，下午和晚上都會不定時的播電音或著抖音歌曲，總是大聲到「兩戶相連的牆瘋狂震動」，原PO也向對方反應兩次，但都是當下改善，「過一陣子又忘記降低音量」，原PO不禁抱怨，「我家有個才剛要滿三個月的寶寶欸」。

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原PO無奈說道，因為鄰居夫妻都是和善的人，所以自己也都是溫和的請求對方能改善，「透天社區沒有管委會這種設置，真懷念住公寓的時候」。貼文一出，網友們看到原PO提到1個關鍵，紛紛搖頭「應該是故意，大聲音響vs寶寶哭聲」，「你確定你們家寶寶的哭聲就沒吵到人嗎」，「感覺是故意的，但雙方都不敢說破」，「上次去朋友家看他家小孩，聽到隔壁也有小孩在哭，小孩哭聲穿透力很強的」。

也有網友認為，這跟住透天還是住公寓無關，「不管是住在公寓式大樓，還是透天厝都有噪音的問題，可以考慮使用隔音牆、隔音棉或氣密窗，來改善噪音問題」，「這就是臺灣啊，人口太多導致居住品質低落，像國外地廣人稀一戶一棟中間還隔花園，根本沒這問題」，「我們這透天的有管委會，但也沒用怕惹事」。

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噪音透天鄰居隔音

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