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社會 社會焦點 保障人權

遠親是色狼！探病罹癌女竟襲胸...脫褲拉她手摸下體

▲床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女罹癌長期臥病在床，竟遭遠親摸胸脫褲猥褻。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名林姓男子帶著餅乾去探視曾是鄰居且為遠親的小芬（化名），林男見小芬因罹患癌症虛弱臥病在床，竟起色心伸手撫摸其胸部，再把自己褲子脫下，強拉小芬的手去觸碰自己下體，被返家的小芬女兒撞見才嚇得逃離。案件經高等法院高雄分院依強制猥褻罪判10個月徒刑後，林男上訴到最高法院，最後法院駁回，全案定讞。

判決書指出，家住屏東的小芬因罹癌臥病在床，平日雖可下床走動但身體虛弱，2019年4月16日曾是鄰居且有遠親關係的林男提著餅乾登門探訪，卻見有機可趁，不顧小芬抵抗將手伸入其上衣撫摸胸部，還脫下自己褲子，強拉小芬的手去摸自己生殖器，拉扯之間被買早餐返家的小芬女兒撞見，拿出手機錄影蒐證並喝斥「要幹什麼」，林男才急忙穿上褲子並倉皇逃離。

警方接獲報案，勘查女兒所拍下照片，林男貌似倉促離去，且小芬手指甲內有林男的DNA。小芬女兒更透露，母親本來即因罹癌情緒不穩定，不愛與人互動，受到侵犯後身心更是大受影響，整個人無求生慾望有意輕生，生活接近無法自理。

林男向法院辯稱：「小芬說頭痛，我只有幫她按摩小腿，大腿以上都沒有碰，也沒碰到胸部，更沒脫下自己褲子；至於小芬的左手指甲有我的DNA ，可能是因為我抓她的腿力道很重，她去抓自己的癢所遺留下來的。」但被法院拆穿如此不可能會殘留DNA，此為林男臨訟狡辯之詞。

最高法院認為小芬整體認知功能退化，平時多在家躺床，遇到狀況，偶可覺察錯誤存在，但無法自行解決，保護自身能力之程度已較一般人為低弱，林男藉自身優勢趁虛而入強行猥褻，犯行明確，判上訴駁回，全案定讞傳喚執行。

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