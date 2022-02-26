分科測驗級距採「前1%」　台大批傷害考生權益、公正性受質疑

▲對於今年分科測驗級距採「前1%」，台大痛批傷害考生權益、公正性受質疑。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學招生委員會聯合會（招聯會）昨（25日）宣布，今年分科測驗（去年指考）採「前1%」學生平均分數作為級距計算基準，並指後續將繼續進行級分精進研究，但台大直接摃上招聯會，今（26日）發表聲明，指此舉對考生權益傷害甚鉅，使大考的公平公正受到質疑，台大「深表失望與遺憾。」

111年大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，但對於級距究竟該採「前0.1%或前1%」學生平均分數作為級距計算基準，從去年起就出現爭議，大學招生委員會聯合會（招聯會）昨（25日）宣布，維持現行學測以各科前1%學生平均分數作為級距計算基準，後續仍將繼續進行級分精進研究。

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不過，早在去年11月中旬國教盟就出面批評，指學測成績信效度及鑑別度不足，建議分科測驗級距應以「前0.1%考生平均得分」來計算，既可區分出頂尖考生程度，讓考生努力看到收穫，也可讓大學找到更合適考生，更指之前招聯會通過以「前0.1%考生平均分數」為計算級距，但因教育部阻擋而改為前1%。

隨後更傳出招聯會傾向「前0.1%考生平均分數」為計算級距，連教育部長潘文忠都出面呼籲，因相關簡章已經公布發售，若要進一步討論，比較適切時機應該是112學年，才能讓考生安心做準備。

昨天招聯會舉行第9屆常務委員會第5次會議，經過充分討論後，確定111學年度學測維持以各科「前1%學生平均分數」作為級距計算基準，招聯會表示，討論過程中認為，採取0.1%較能提高鑑別度、更具公平性，但顧及各管道成績計算基礎一致性，與社會大眾預期學測從15級分轉換為60級分的對應等問題，擔心現在改變時間太過匆促，增加考生心理上不確定感。

不過，台大顯然對此結果不滿意，據傳，昨天是台大校長管中閔參與招聯會會議，會議維持「前1%」，管中閔相當不滿，還在臉書發文寫下「感到、失望遺憾與可悲」，剛好與今天台大發表聲明內容相符。

▼管中閔昨在臉書發言，疑似就是針對招聯會決議。（圖／記者許敏溶翻攝）

稍早台大發表聲明，指招聯會昨天推翻去年10月1日原通過決議，將於111年度大學入學分科測驗改採用前1%考生的平均分數作為滿級分級距計算基準，認為分科考試鑑別度將大幅降低，對108課綱實施後，首屆參與分科測驗考生權益傷害甚鉅，使大考公平公正受到質疑，台大深表失望與遺憾。

台大也表示，台大長期以來致力維護多元入學精神，同步維護大學申請入學與考試分發考生權益，堅持招生公平、公正與公開原則不變，未來也將繼續努力，善盡大學社會責任，「台大也在此為所有108 課綱第一屆考生加油打氣。」