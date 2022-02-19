台大校長遴選委員名單出爐　蔡明介、吳明賢等人當選

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記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔在去年10月23日校務會議上無預警宣布不續任震撼各界，台大依規定在今（19日）舉行校長遴選委員會選舉，候選名單中包括中研院士、企業家或前朝官員，最終21位名單出爐，台大今天選出18名委員，包括聯發科董事長蔡明介、台大醫院院長吳明賢等人當選，遴委會將在一個月內開會選出召集人；台大表示，若一切順利，今年10月7日前台大新校長就會出爐。

▲ 台大校長管中閔去年10月宣布不續任震撼各界，今天下午宣布台大遴委會當選人名單。（圖／記者許敏溶攝）

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管中閔在去年10月校務會議上無預警宣布不續任震撼各界，由於管中閔任期到明年1月7日，根據目前「台大校長遴選委員會組織及運作要點」，必須在校長任期屆滿10個月前成立校長遴選委員會，也就是3月7日前成立校長遴選委員會，而台大則在今天舉行臨時校務會議，並進行校長遴選委員會委員投票。

▲▼台大今天舉行校長遴選委員會委員選舉。（圖／記者許敏溶攝）

根據規定，21席台大校長遴選委員，扣除3席由教育部推派，包括教育部次長劉孟奇、中興大學校長薛富盛、成大校長蘇慧貞，其餘18席今天投票產生，並從學生、職員、教師、校友、社會公正人士中選出，候選人名單包括中研院士牟中原、李琳山，國衛院院長梁賡義及企業家蔡明介、永豐金控董事長陳思寬等，還有杜紫軍、陳保基等前朝官員。

最後由台大校長管中閔宣布18名當選名單，台大教研人員包括吳明賢、黃慕萱、李世光、吳俊傑、林裕彬、鄭石通、蕭朱杏，校友代表或社會公正人士包括蔡明介、趙永茂、陳思寬、詹森林，校友總會推薦代表為羅竹芳、包宗和，行政會議推薦代表則有蔣丙煌、黃翠慧、梁賡義，行政人員代表吳義華，學生代表則是研究生協會會長。

▲聯發科董事長蔡明介當選台大校長遴委會委員。（圖／記者湯興漢攝）

台大主秘王根樹表示，今天舉行校長遴選委員會選舉，選出18名委員，加上教育部3名代表，預計一個月內校長遴委會開會要，並選出召集人，預估在今年5到7月公開徵求校長人選，並就被推薦人資料進行資格審查，最後產生校長候選人。

▲台大今天校長遴選委員會委員選舉票選結果。（圖／記者許敏溶攝）

若一切順利，王根樹表示，預計今年7月向全校公告校長候選人名單，並附完整候選人資料分送校務會議代表，預計今年8到9月中旬邀請候選人進行治校理念說明，並安排時間逐一訪談，9月下旬由校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，10月7日前由遴委會投票產生新校長。

