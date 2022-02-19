　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大校長遴選委員名單出爐　蔡明介、吳明賢等人當選

記者許敏溶／台北報導

台大校長管中閔在去年10月23日校務會議上無預警宣布不續任震撼各界，台大依規定在今（19日）舉行校長遴選委員會選舉，候選名單中包括中研院士、企業家或前朝官員，最終21位名單出爐，台大今天選出18名委員，包括聯發科董事長蔡明介、台大醫院院長吳明賢等人當選，遴委會將在一個月內開會選出召集人；台大表示，若一切順利，今年10月7日前台大新校長就會出爐。

▲▼管中閔宣布台大遴委會當選人名單。（圖／記者許敏溶攝）

▲ 台大校長管中閔去年10月宣布不續任震撼各界，今天下午宣布台大遴委會當選人名單。（圖／記者許敏溶攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

管中閔在去年10月校務會議上無預警宣布不續任震撼各界，由於管中閔任期到明年1月7日，根據目前「台大校長遴選委員會組織及運作要點」，必須在校長任期屆滿10個月前成立校長遴選委員會，也就是3月7日前成立校長遴選委員會，而台大則在今天舉行臨時校務會議，並進行校長遴選委員會委員投票。

▲▼台大今天舉行校長遴選委員會委員選舉。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大今天舉行校長遴選委員會委員選舉。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼台大今天舉行校長遴選委員會委員票選。（圖／記者許敏溶攝）

根據規定，21席台大校長遴選委員，扣除3席由教育部推派，包括教育部次長劉孟奇、中興大學校長薛富盛、成大校長蘇慧貞，其餘18席今天投票產生，並從學生、職員、教師、校友、社會公正人士中選出，候選人名單包括中研院士牟中原、李琳山，國衛院院長梁賡義及企業家蔡明介、永豐金控董事長陳思寬等，還有杜紫軍、陳保基等前朝官員。

最後由台大校長管中閔宣布18名當選名單，台大教研人員包括吳明賢、黃慕萱、李世光、吳俊傑、林裕彬、鄭石通、蕭朱杏，校友代表或社會公正人士包括蔡明介、趙永茂、陳思寬、詹森林，校友總會推薦代表為羅竹芳、包宗和，行政會議推薦代表則有蔣丙煌、黃翠慧、梁賡義，行政人員代表吳義華，學生代表則是研究生協會會長。

▲▼李國鼎基金會李國鼎紀念論壇12/3以「台灣半討體世紀新布局」為題舉辦專題論壇，會中科技產業大老包含台積董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、旺宏電子董事長吳敏求等都出席，總統蔡英文也親臨會場致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲聯發科董事長蔡明介當選台大校長遴委會委員。（圖／記者湯興漢攝）

台大主秘王根樹表示，今天舉行校長遴選委員會選舉，選出18名委員，加上教育部3名代表，預計一個月內校長遴委會開會要，並選出召集人，預估在今年5到7月公開徵求校長人選，並就被推薦人資料進行資格審查，最後產生校長候選人。

▲▼台大校長遴選委員會選舉結果出爐。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大今天校長遴選委員會委員選舉票選結果。（圖／記者許敏溶攝）

若一切順利，王根樹表示，預計今年7月向全校公告校長候選人名單，並附完整候選人資料分送校務會議代表，預計今年8到9月中旬邀請候選人進行治校理念說明，並安排時間逐一訪談，9月下旬由校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，10月7日前由遴委會投票產生新校長。
 

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
嘿咻太舒服　妹子「這部位噴水」羞喊：控制不了！男友一看嚇壞
女大生「突收5萬紅包」！　真相網看哭：以為是炫耀文
被直擊「高富帥男接送」陪一天！　許藍方回應了
金馬影后「從沒自己洗過頭」！　超狂家世背景曝
好市多新品「地獄級甜爆」！　連台南人也不敢喝
今起隔離硬送檢疫旅館「地方須買單」　民眾自挑旅宿要全自費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女大生「突收5萬紅包」！她得知原因心碎　網淚：以為是炫耀文

連3天本土個案+0　桃園市府：3條主要傳播鏈收斂已可控制

心儀對象「被同事搶走」！她怒罵：綠茶　網一看搖頭：妳們都是

快訊／寒流來襲！台14甲線合歡山路段「今晚5時起預警性封閉」

前任新歡竟是親表妹！她傻眼「覺得不舒服」...遭回：緣分請諒解

台大校長遴選委員名單出爐　蔡明介、吳明賢等人當選

急凍範圍擴大！19縣市「10°C↓低溫特報」　今晚寒流挾雨彈壓境

今起隔離硬送檢疫旅館「地方須買單」　民眾自挑旅宿要全自費

嘿咻太舒服　妹子「這部位狂噴水」羞喊：控制不了！男友一看嚇壞

好市多新品「地獄級甜爆」　連台南人也不敢喝！網敲碗他：幫鑑定

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

【聲林之王3】EP10 精華｜ 就。很。李拾壹！《假貨症候群》舞台設計全笑哏　哈林狂讚：真音樂人｜庾澄慶 徐佳瑩 戴愛玲 Leo王 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

女大生「突收5萬紅包」！她得知原因心碎　網淚：以為是炫耀文

連3天本土個案+0　桃園市府：3條主要傳播鏈收斂已可控制

心儀對象「被同事搶走」！她怒罵：綠茶　網一看搖頭：妳們都是

快訊／寒流來襲！台14甲線合歡山路段「今晚5時起預警性封閉」

前任新歡竟是親表妹！她傻眼「覺得不舒服」...遭回：緣分請諒解

台大校長遴選委員名單出爐　蔡明介、吳明賢等人當選

急凍範圍擴大！19縣市「10°C↓低溫特報」　今晚寒流挾雨彈壓境

今起隔離硬送檢疫旅館「地方須買單」　民眾自挑旅宿要全自費

嘿咻太舒服　妹子「這部位狂噴水」羞喊：控制不了！男友一看嚇壞

好市多新品「地獄級甜爆」　連台南人也不敢喝！網敲碗他：幫鑑定

俄花滑少女教練嚴厲質問遭批冷血　軍事虐待教育練出世界冠軍

縣長潘孟安+屏東好媳婦李佩甄　熱博一日店長推廣在地農產品

台南勇消不僅救人也救動物　民宅火警搶救3貓出險

香港再增6063例確診　醫管局：重症較少「醫療系統仍可處理」

太妍「月亮女神」造型美到像假人！　削肩透視背心洩S曲線辣翻

丁允恭深感「痛苦、不公、不平」　發文駁監委紀惠容扣權勢帽子

草莓控別錯過！台南善化草莓季開跑　還有野餐音樂會、棉花糖吃到飽

屏東市玉皇宮236車2／20遶境枋寮　警加強安全維護

老渣男「假冒醫師」色誘17女結婚！騙砲又騙錢　其實才高中畢業

疫情+物價漲桃園家扶新春義賣　助弱勢家庭安心過日

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

他網愛小姐姐被恐嚇10萬　1原因拒付：你外流吧

辦公室最討厭行為　網點名1動作

「百鈔888888刷一排」幸運男求售！台銀拍賣價曝

點餐386元「客人硬付441」外送哥傻住！網1招反擊

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

剪頭髮瀏海像狗啃　她負評戰店家

抓到了！「阿堂鹹粥」收錢未開發票　台南國稅局將稽查

ATM存5萬不見1000元　她崩潰「少1步驟拿不回」

快訊／本土+8！境外移入暴增65例

更多熱門

相關新聞

台大畢業淪落「做直銷」！內行揭關鍵：是你不懂

台大畢業淪落「做直銷」！內行揭關鍵：是你不懂

擁有台大學歷的人常被稱為學霸，前途看似一片光明，有網友就分享他認識一位台大畢業的人，現在卻從事直銷，讓他感嘆「明明是個前途光明的人怎麼落得這種下場？」不過其他網友卻抱持不同看法。

「學霸兒」自稱台大詐爸媽千萬　逆轉無罪

「學霸兒」自稱台大詐爸媽千萬　逆轉無罪

台積電首徵「商業情報分析師」

台積電首徵「商業情報分析師」

確診者至誠品台大店　業者清消

確診者至誠品台大店　業者清消

「建中郭雪芙」徵學生　證件照讓男網友暴動

「建中郭雪芙」徵學生　證件照讓男網友暴動

關鍵字：

台大校長遴選委員會候選人名單蔡明介

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

女童趕作業看不清了　母：你裝的

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

報復前男友出道拍AV！　清純校花被起底名校女大生

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面