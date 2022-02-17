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「學霸兒」騙台大留美！10年詐爸媽千萬　二審逆轉判無罪

▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲郭男謊稱自己跳級念台大、赴美攻讀博士，騙取父母千萬。（圖／記者張一中攝）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園市35歲郭姓男子涉謊稱自己跳級念台大、赴美攻讀博士學位，向父母騙取上千萬學費與生活費，直到他將外婆房產轉移到自己名下，引起父母懷疑，追查才發現兒子說的全是謊言，心寒提告詐欺。法院一審依詐欺、偽造文書等罪判刑10個月，但高院二審認為檢方舉證不足，本月16日逆轉改判詐欺罪無罪確定。

據悉，郭男就讀某私立科大，但2007年向父母謊稱受教授肯定，要跳級台大電機碩士班，需要20萬元學費及生活費，並出示偽造的台大學位作為證明。之後，郭男食髓知味，又謊稱要攻讀台大電機博士，10個月內詐得185萬元學費、生活費用。

2009年期間，郭男再佯稱自己是「最年輕博士生」，受台大某教授推薦，要赴美國紐約、加拿大攻讀室內設計與建築系博士學位，但出國念書需要錢，又陸續詐得250萬元。2013年，郭又自稱成為台大電機副教授、中研院研究員，再向爸媽詐取400萬元研究經費。

直到2017年，郭男帶著8旬外婆到法院公證，將外婆名下房子所有權移轉到自己名下，引起父母懷疑，一查才發現兒子根本從來沒有念過台大，因此心寒提告。郭男到案後坦承向不明人士購買偽造的學歷和畢業證書，但認為家中開宮廟，自己幫了很多忙，這些都是父母欠他、他應得的，最後被依詐欺與偽造文書罪嫌被起訴。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲郭男坦承偽造文書，也被查出至少騙取16萬5000元，但他否認詐取其餘988萬5000元。（圖／記者周宸亘攝）

算一算，郭男10年來向雙親騙取千萬。郭男雙親難過表示，當時聽到兒子說要跳級念書、能出國留學，「我們當父母的聽到就很開心」，所以聽到兒子需要什麼錢，通通會拿給對方，「我們後來還有去台灣大學參加兒子的畢業典禮，當天還在餐廳辦桌請同行友人吃飯，我根本不知道這些都是假的。」

桃園地院一審認定，郭男構成2個詐欺取財罪，各判6月徒刑；還有1個偽造文書罪，判處2月徒刑，合併應執行10個月徒刑，均可易科罰金。郭男不服上訴，但二審期間撤回偽造文書上訴，因此後續僅就詐欺取財部分繼續審理。

高院二審指出，郭男確實曾向父母謊稱就讀台大電機系，但雙親歷次指訴情節，皆與被控詐取金額有重大歧異，僅稱家中放有大量現金，然而款項實際數字多少，彼此證述不一，也未舉出任何實際證據，何時何地交付款項皆無法舉證。

高院認為，檢方起訴郭男以就讀碩士班、出國進修為由，向父母詐取千萬的部分，僅有郭男雙親具有瑕疵的指訴，除此之外並無其他證據足以佐證，無從證明郭男構成詐欺取財，因此逆轉改判無罪，全案確定。

至於民事部分，雙親雖也求償988萬5000元，但也因未能舉證，去年9月僅判賠16萬5000元。

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