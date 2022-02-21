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社會 社會焦點 保障人權

台大生找助理教授聊天「驚見老師身亡」　遺書透露升等壓力大

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲台灣大學傳出助理教授尋短命案。（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導

國立台灣大學19日傍晚驚傳一名生命科學系助理教授尋短意外！據了解，當天傍晚6時許，有學生到生命科學館10樓打算找該名張姓助理教授（50多歲）討論課業時，發現老師研究室門無法推開，學生從研究室通氣窗查看，發現教授自縊尋短、倒臥在地上沒有反應，學生緊急打119報案求助，台北市消防局出動多輛救護車到場救援，但張姓助理教授在研究室尋短自縊，被發現已身亡多時。

警方調查，當時有數名台大學生到校內生命科學館10樓，欲找該名助理教授討論課業問題，到了研究室門口卻發現大門無法推開，機警的學生透過通氣窗向內窺探，發現張姓助理教授倒在地上沒有反應，學生緊急打119求救，但救護人員到場發現張男氣絕多時，已明顯死亡。

張姓助理教授留下遺書表示，因教職工作學術升等壓力太大，加上身體健康亮紅燈，自覺生無可戀，遺書中特別向父母和弟妹致歉，並請求弟妹照顧好家中長輩，事後家人前往指認無誤；由於事發當時學生目擊教授自縊身亡，台灣大學校方也安排學生進行心理輔導諮商。

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