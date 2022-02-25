分科測驗級距確定　招聯會：今年採「前1%」平均分數

▲今年大學指考改為分科測驗，成績級距計算確定採「前1%」。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

今年大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，但對於級距究竟該採「前0.1%或前1%」學生平均分數作為級距計算基準，從去年起就出現爭議，大學招生委員會聯合會（招聯會）今（25日）宣布，維持現行學測以各科前1%學生平均分數作為級距計算基準，後續仍將繼續進行級分精進研究。

去年招聯會原先決議，在分科測驗成績計算從百分制改為60級分制，級距計算基準採取「前1%學生平均分數」，但在去年11月中旬國教盟出面批評，指學測成績信效度及鑑別度不足，建議分科測驗級距應以「前0.1%考生平均得分」來計算，既可區分出頂尖考生程度，讓考生努力看到收穫，也可讓大學找到更合適考生，更指之前招聯會通過以「前0.1%考生平均分數」為計算級距，但因教育部阻擋而改為前1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後更傳出招聯會傾向「前0.1%考生平均分數」為計算級距，連教育部長潘文忠都出面呼籲，因相關簡章已經公布發售，若要進一步討論，比較適切時機應該是112學年，才能讓考生安心做準備。

▼教育部長潘文忠曾出面呼籲，今年分科測驗成績級距計算應先採「前1%」。（圖／記者許敏溶攝）

招聯會在上月底的常委會上，各有大學支持「前0.1%或前1%」，支持採「前0.1%」者認為可提升鑑別度，反對學校則認為考招制度不宜變來變去，最後並未做出決議。

而今天招聯會舉行第9屆常務委員會第5次會議，經過充分討論後，確定111學年度學測維持以各科「前1%學生平均分數」作為級距計算基準，招聯會表示，討論過程中認為，採取0.1%較能提高鑑別度、更具公平性，但顧及各管道成績計算基礎一致性，與社會大眾預期學測從15級分轉換為60級分的對應等問題，擔心現在改變時間太過匆促，增加考生心理上不確定感。

招聯會秘書王文俊指出，未來將繼續進行級分精進研究，透過更多數據分析與模擬，並加強與社會溝通後再視情況調整，確定今年7月分發入學管道級分計算方式維持不變。而招聯會日前已確定111學年繁星和申請管道採用的學測成績，級距計算基準不變，確定今年繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道使用學測、分科測驗成績，都維持1%方案。