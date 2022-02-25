　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

分科測驗級距確定　招聯會：今年採「前1%」平均分數

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年大學指考改為分科測驗，成績級距計算確定採「前1%」。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

今年大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，但對於級距究竟該採「前0.1%或前1%」學生平均分數作為級距計算基準，從去年起就出現爭議，大學招生委員會聯合會（招聯會）今（25日）宣布，維持現行學測以各科前1%學生平均分數作為級距計算基準，後續仍將繼續進行級分精進研究。

去年招聯會原先決議，在分科測驗成績計算從百分制改為60級分制，級距計算基準採取「前1%學生平均分數」，但在去年11月中旬國教盟出面批評，指學測成績信效度及鑑別度不足，建議分科測驗級距應以「前0.1%考生平均得分」來計算，既可區分出頂尖考生程度，讓考生努力看到收穫，也可讓大學找到更合適考生，更指之前招聯會通過以「前0.1%考生平均分數」為計算級距，但因教育部阻擋而改為前1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後更傳出招聯會傾向「前0.1%考生平均分數」為計算級距，連教育部長潘文忠都出面呼籲，因相關簡章已經公布發售，若要進一步討論，比較適切時機應該是112學年，才能讓考生安心做準備。

▼教育部長潘文忠曾出面呼籲，今年分科測驗成績級距計算應先採「前1%」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

招聯會在上月底的常委會上，各有大學支持「前0.1%或前1%」，支持採「前0.1%」者認為可提升鑑別度，反對學校則認為考招制度不宜變來變去，最後並未做出決議。

而今天招聯會舉行第9屆常務委員會第5次會議，經過充分討論後，確定111學年度學測維持以各科「前1%學生平均分數」作為級距計算基準，招聯會表示，討論過程中認為，採取0.1%較能提高鑑別度、更具公平性，但顧及各管道成績計算基礎一致性，與社會大眾預期學測從15級分轉換為60級分的對應等問題，擔心現在改變時間太過匆促，增加考生心理上不確定感。

招聯會秘書王文俊指出，未來將繼續進行級分精進研究，透過更多數據分析與模擬，並加強與社會溝通後再視情況調整，確定今年7月分發入學管道級分計算方式維持不變。而招聯會日前已確定111學年繁星和申請管道採用的學測成績，級距計算基準不變，確定今年繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道使用學測、分科測驗成績，都維持1%方案。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
快訊／拒酒測警方強制驗血　大法官宣告違憲
烏克蘭大橋被炸！　超市人塞爆「全搶1物」
林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴
台灣防空洞在哪？　1網站秒查各地避難設施位置
快訊／緬甸支持俄羅斯入侵烏克蘭！　「這樣做是正確的」
哥哥免召也上戰場！　在台烏生：好多人排隊自願去打仗
快訊／挺烏克蘭！　首個國家宣布與俄羅斯斷交
「全世界都認為台灣很危險」　前國安局長：只有我們自己不覺得

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

真開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」　PTT風向變了

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

228連假！麗寶推12歲以下免費入園　歌劇院19ｍ光雕秀最後倒數

桃園陪病高中生二採陰　排除確診未列入本土個案

疫苗打氣冷？第24期63萬人預約「預約率僅3成7」　陳時中拿數據催打

快訊／遭落石砸毀連日搶修　中橫便道16:30開放中巴及小型車通行

健保會5調整措施「2案獲多數贊成」　部分負擔漲多少等陳時中拍板！

林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴

最美最亮星團登場　天文館週六開放讓民眾目睹

減少出門群聚！中市交通局推線上繳停車費　買月票還有折扣優惠

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

真開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」　PTT風向變了

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

228連假！麗寶推12歲以下免費入園　歌劇院19ｍ光雕秀最後倒數

桃園陪病高中生二採陰　排除確診未列入本土個案

疫苗打氣冷？第24期63萬人預約「預約率僅3成7」　陳時中拿數據催打

快訊／遭落石砸毀連日搶修　中橫便道16:30開放中巴及小型車通行

健保會5調整措施「2案獲多數贊成」　部分負擔漲多少等陳時中拍板！

林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴

最美最亮星團登場　天文館週六開放讓民眾目睹

減少出門群聚！中市交通局推線上繳停車費　買月票還有折扣優惠

真開戰沒人幫？他點名1國「台灣該學習」　PTT風向變了

恐嚇電話打爆金門醫院！揚言潑酸嚇壞醫護　恐怖情人新竹落網

《殭屍校園》李瑜美粉絲暴漲175倍！3大穿搭技巧美得毫不費力

被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：彷若回到2戰

臘腸慘遭小雞「舌吻」...表情逐漸母湯　網笑：求心理陰影面積

ET民調》蘇建州／向藍走？向綠走？從民調一窺「台灣頭」政治版圖走向

這個年齡層最愛團購！LINE揪團公開使用者數據

鄧超「女星搭大腿」親密畫面外流惹議！　網友看傻：孫儷正在路上

肇事拒酒測警方強制抽血　司法院大法官宣告違憲

頭套兔「針筒當零食」吃完還想續　飼主傻眼：這消炎藥耶

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

美軍宣布「介入交戰」　PTT一看地點酸爆！

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

曾是世界第三大核武國

微博狂吵「下一個台灣」　陸網紅逆風開戰！

烏克蘭妹與媽媽視訊　途中竟斷線

快訊／今增一死！本土+3「分布雙北宜蘭」

台男會誓死抗敵？　網曝殘酷面

烏克蘭路人「被砲彈擊中」地上炸出一個洞！影片曝

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

跳槽必看　6個必知面試地雷

更多熱門

相關新聞

高中早自習禁考試！禁令擴大...國中小也不行

高中早自習禁考試！禁令擴大...國中小也不行

教育部長潘文忠今（21日）表示，為讓學生擁有自主學習管理權，目前正討論限制每週朝會次數，和不能強迫早自習和第8節課後以評量、列入學期成績方式強迫學生參加，詳細規劃預計3月初出爐，111學年度開始實施。

府院要調查處分黃郁婷！教長說重話

府院要調查處分黃郁婷！教長說重話

高中生延到8點後再到校　網憂1後果：更慘

高中生延到8點後再到校　網憂1後果：更慘

學測確診生下週可申請補教

學測確診生下週可申請補教

教長：國語辭典「外孫子女」解釋也會調整

教長：國語辭典「外孫子女」解釋也會調整

關鍵字：

分科測驗級距潘文忠招聯會前1%

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／俄羅斯宣布禁止英國飛機通過領空

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面