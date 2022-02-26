距烏國僅32km！白俄衛星照驚現整齊長條方塊　150直升機正排隊集結

▲Maxar在25日發現，白俄羅斯與烏克蘭的邊境出現大量的地面部隊和約150架運輸直升機。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國衛星圖像公司Maxar在25日發現，距離烏克蘭邊境只有大約32公里的白俄羅斯的霍伊尼基（Chojniki），部署了大量的地面部隊和約150架運輸直升機。

About 150 transport helicopters and ground troops are about 32 kilometers from the Belarusian-Ukrainian border, in southern #Belarus, according to satellite images from Maxar released by Reuters pic.twitter.com/b6YDgjpx3w — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

據路透社報導，白俄南部的霍伊尼基集結了大量直升機部隊，Maxar在25日拍到的衛星照片顯示，當地有逾百輛直升機排成一列一列的隊伍、停在一條公路上，而相關部隊的部署範圍延伸超過8公里。當地同時還部署了大規模的地面部隊，其中包括數百輛軍車。

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