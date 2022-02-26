獨／疫情燒入校園？本土新增大專2例、高中1例確診

▲校園新增6例確診，包括本土有三例，圖為屏東縣防疫消毒大隊對校園展開大清消 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許敏溶／台北報導

Omicron病毒再度燒入校園？台灣本土疫情持續延燒，根據教育部公布最新統計資料，截至昨（25日）17時30分為止，各級學校新增6例確診個案，包括3例本土案例，其中大專校院2例、高中1例，教育部也證實此事，目前尚無相關資訊，詳細資訊等待下午中央疫情指揮中心公布。

國際疫情受Omicron病毒而持續延燒，累計到今（26日）為止，全球染疫人數超過4.32億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土仍有零星個案，昨天大增68例確定病例，包括3例本土及65例境外移入。

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▼校園再增6例確診，總數達1144例。（圖／教育部提供）

而根據教育部公布最新統計資料，昨天各級學校學生確診總數新增6例，其中3例為本土確診案例，包括大專校院2例、高中1例，也讓本土確診總數來到833例，而且連續3天都有本土新增個案，833例中，233例為本土大專校院生，高中生132例、國中生128例、國小生218例，還有122例幼兒園生。

對於本土校園新增3例個案，教育部稍早證實，這是校安中心新接獲的通報，目前沒有相關資訊，要等待下午中央疫情指揮中心公布，初步了解，確診學生個案並沒有到校，而學校是否要停課，都是向各縣市地方政府通報後，再決定是否自主性停課或預防性停課，並不會通報報教育部。

昨天新增3例境外移入個案，都是境外大專校院學生，確診總數來到311例，其中大專校院學生267例，境外移入高中生37例，國中生1例，國小生5例、1例幼兒園。