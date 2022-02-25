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「沒想到會開打！」烏克蘭台生急撤基輔　直奔波蘭盼直接返台

▲▼台灣留學生Simon在往烏克蘭西部路上。（圖／讀者提供）

▲台灣留學生Simon正在往烏克蘭西部路上。（圖／Simon提供）

記者許敏溶／台北報導

俄羅斯在台灣時間昨（24日）上午對烏克蘭出兵，戰事仍持續進行中，而且台灣還有9名學生留在烏克蘭，其中一名台灣留學生Simon今（25日）稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，沒想到戰爭會開打，和10餘名朋友一起開車遠離基輔，目前在烏克蘭西部，「心情仍很忐忑」，希望盡快搭上撤僑專車，若抵達波蘭後，會「直接回家不囉嗦」。

俄羅斯總統普昨下令對烏克蘭採取特別軍事行動，原本有台灣12名留學生在烏克蘭，根據教育部今（25日）最新消息表示，1名仍留在基輔，1名留在烏克蘭東部，1名在南部，另有6名正前往安全地區或國家。

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▲　▼俄羅斯開戰，烏克蘭戰火。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯開戰入侵烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

目前人在烏克蘭西部的台灣留學生Simon，稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，原本以為戰爭不會開打，沒想到竟然發生，一群人昨天起驅車遷往烏克蘭西部，目前烏克蘭實施戒嚴，整體氣氛很緊繃，目前「心情仍很忐忑」。

由於所處的地方網路不穩，Simon指不方便接受電話訪問，只能透過文字交談，Simon表示，昨天一行十餘人開車往烏克蘭西部移動，同行包括台灣留學生與其他國家留學生，大家都是希望盡快遠離基輔，並希望前往波蘭。

目前烏克蘭相關簽證主要由台灣駐俄領事館負責，Simon指出，鄰近地區還有波蘭，這幾天都有接到駐俄代表處聯繫電話，「希望順利搭上撤僑專車前往波蘭」，一旦到達波蘭，就是「直接回家不囉嗦」。

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