芬蘭也想加入北約！　俄恐嚇：將面臨嚴重軍事和政治後果

▲芬蘭總理馬琳表達若受到國安威脅已準備加入北約,卻受到俄國直接威脅。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯入侵親西方、想加入北約的烏克蘭,戰事仍在進行中,俄國外交部25日接著再威脅鄰居芬蘭,只要有任何想要加入北約的任何企圖,就等著面臨「軍事和政治上的後果」。

綜合外電報導,有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭,芬蘭總理馬琳(Sanna Marin)日前表示如果發生國家安全危機,芬蘭已經準備好加入北約(NATO)與西方盟友站在同一陣線。

俄國外交部很快在25日發布推文反擊,指出芬蘭政府不應該忘記「軍事不同盟」的國家政策,而這個政策是確保北歐穩定和安全的重要因素,如果芬蘭有任何相加入全球最大的軍事集團北約的話,「將會面臨嚴重的軍事和政治後果」。

#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL