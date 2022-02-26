芬蘭也想加入北約！　俄恐嚇：將面臨嚴重軍事和政治後果

▲芬蘭總理馬琳表達若受到國安威脅已準備加入北約，卻受到俄國直接威脅。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵親西方、想加入北約的烏克蘭，戰事仍在進行中，俄國外交部25日接著再威脅鄰居芬蘭，只要有任何想要加入北約的任何企圖，就等著面臨「軍事和政治上的後果」。

綜合外電報導，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）日前表示如果發生國家安全危機，芬蘭已經準備好加入北約（NATO）與西方盟友站在同一陣線。

俄國外交部很快在25日發布推文反擊，指出芬蘭政府不應該忘記「軍事不同盟」的國家政策，而這個政策是確保北歐穩定和安全的重要因素，如果芬蘭有任何相加入全球最大的軍事集團北約的話，「將會面臨嚴重的軍事和政治後果」。

#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



Finland’s accession to @NATO would have serious military and political repercussions. pic.twitter.com/eCY5oG23rL — MFA Russia

烏克蘭直到上世紀末仍是俄國前身蘇聯的附屬國，並且是蘇聯時期共產軍事集團華沙組織的創始成員國，蘇聯解體後烏克蘭獨立至今30年，但2000年後推動加入歐盟和北約的緩慢過程，在2014年被時任親俄總統否決後，克里米亞和烏東就在俄國鼓動下宣布反叛以及加入俄羅斯，普丁也以國家安全疑慮長期遭到美國和西方忽略為由，「逼不得已」才下令入侵烏克蘭。