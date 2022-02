烏克蘭前總統扛AK-47走上基輔街頭　大罵普丁「瘋狂又邪惡」

▲烏克蘭前總統波洛申科(Petro Poroshenko)。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

俄羅斯持續進攻烏克蘭,軍隊甚至已逼近基輔。烏克蘭前總統波洛申科(Petro Poroshenko)25日扛著AK-47突擊步槍現身基輔街頭,強調要與士兵及民眾一起保衛家鄉,並在鏡頭前大罵俄羅斯總統普丁,「他簡直是瘋了,就是邪惡的化身,到這裡來殺烏克蘭人!」

根據美國CNN報導,烏克蘭前總統波洛申科25日下午背著一把AK-47突擊步槍,與一群持槍民眾站在基輔街頭,這些民眾中有人頭戴鋼盔、穿著戰術背心,但也有人身穿便服、頭戴鴨舌帽,服裝相當不一致,看起來也沒有重型裝備,顯然不是正規軍隊。

▲烏克蘭政府發放槍械武裝人民。(圖/路透)

波洛申科接受訪問時,大罵俄羅斯總統普丁,「我們應該把他當成失去理智的人, 他簡直是瘋了,就是邪惡的化身,到這裡來殺烏克蘭人」。他強調,「普丁永遠無法擊倒烏克蘭,不論他派出多少士兵,不論他擁有多少飛彈、擁有多少核武,我們烏克蘭人都是自由的、擁有光明未來的歐洲人」。

