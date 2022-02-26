　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式、燕麥拿鐵全買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」懶人包

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商228連假優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

3天的228連假正式開跑了，無論是決定出遊還是在家追劇，肯定都要來杯咖啡放鬆提神，《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的「228連假限定咖啡優惠」，不僅有美式、燕麥拿鐵等買1送1，還有第2杯8元及多項超殺組合，假期間絕對要把握機會喝一波。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家搶喝指定咖啡飲品第2杯8元。

●7-11
7-11即日起至2月28日於全門市推出「3大咖啡飲品買1送1」，優惠品項包括大杯熱美式、大杯冰燕麥拿鐵及西西里風檸檬咖啡。OPEN POINT APP行動隨時取則加碼推「3大咖啡飲品組合優惠」，分別是CITY CAFE大杯美式咖啡「買22杯送22杯」（每日限量2萬組，每會員每日限購1組）、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵「買22杯送11杯」（每日限量1.5萬組、每會員每日限購1組）以及CITY TEA四季春青茶「買2杯送2杯」（每日限量1萬組，每會員每日限購1組）。

●全家
全家即日起至2月28日於全門市推出「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠，包括單品美式、單品拿鐵、桂芳單品拿鐵、仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶及桂芳仙女波波醇奶茶共6款指定飲品，同步還有多達130種零食、日用品、冰品也享有「同品項第2件8元」優惠。

除外，2月26日至2月28日假期期間於APP隨買跨店取再加碼推出Let's Café多杯優惠組合，其中，經典美式特大杯6杯228元，相當打下63折優惠，1杯特大杯美式只要38元，還有經典拿鐵特大杯5杯下殺65折，提醒每人限購2組，咖啡則可兌換至6月30日。

●萊爾富
萊爾富即日起至3月14日於全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1（冰熱需一致）」，且3月8日前加碼喝咖啡全品項第2件7折優惠；至於線上優惠部分，Hi-Life VIP APP整買零取將於2月28日當天祭出「大杯美式、拿鐵同品項買6送6」，且於整買零取內購買的優惠咖啡皆可寄杯、跨店兌換。

●OK mart
OK mart即日起至3月1日於全門市祭出「大杯莊園級拿鐵、美式同品項買2送2」限定優惠，同步至3月9日前再加碼推超過300項指定糖餅、飲料第2件6折起優惠活動。

【你可能也想看】

►只賣28天！麥當勞「無敵大麥克」限時回歸了　加碼吃最新香雞款
►雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包
►全台限量6萬支！超商就能吃到「現烤香腸」了　加碼喝老酒拿鐵

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
自稱不吃人夫！小三「鹹濕偷情對話」直接打臉　關鍵一句慘賠30
俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕
台開證實「已發不出薪水」　跳票累計達10億、下週還有8億
俄羅斯入侵惡夢！　烏克蘭奧運銀牌正妹痛訴：從沒這麼害怕過
已婚「甜心主播」車上激吻人夫挨告　呂佳宜回應了
車臣領導人宣布：出兵烏克蘭！1萬人誓師片曝光 要他向普丁道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美式、燕麥拿鐵全買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」懶人包

摩斯228連假早晚餐優惠！米漢堡任2套200元、樂活市集開賣履歷農產

提升「免疫力」靠飲食！5種超級食物、養生補給品雙管齊下變健康

過年期間爆吃、每天做飯備餐好疲倦　溫妮、關關曝「7+7計畫」自信回歸職場

動漫祭消費指標榜　《鬼滅之刃》週邊強奪冠亞軍

「彰化好物購」2021創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

保全酒精噴人臉、採訪沒開錄音…全球75%長期疲累，你是哪一累？！4步驟「免費拿鷄精」K.O.疲勞

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週「拍照打卡」再抽千元購物金

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1！早餐神器廚電換購5折起

日本話題超夯髮品！屈臣氏日系美髮女神節下殺超低價　讓秀髮自帶女神光圈不是夢！

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

柳俊烈遭爆炒房！「90%貸款又轉賣」　2年淨賺1億內幕曝光…正直形象破滅

超賣力演出！停車場想碰瓷　下車見後方是嬰兒在駕駛？

妹妹家附近遭炸毀！烏克蘭正妹崩潰大哭　瑞莎心碎家鄉奶奶一直哭「今天都是飛彈」

邱軍用盡全力飆《山海》獻追夢的人　《聲林之王3》第一次拿哈林的票...泛淚了

陳庭妮爬山被求婚大喊：很累欸　曝和胡宇威婚禮「想走南法風」

美式、燕麥拿鐵全買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」懶人包

摩斯228連假早晚餐優惠！米漢堡任2套200元、樂活市集開賣履歷農產

提升「免疫力」靠飲食！5種超級食物、養生補給品雙管齊下變健康

過年期間爆吃、每天做飯備餐好疲倦　溫妮、關關曝「7+7計畫」自信回歸職場

動漫祭消費指標榜　《鬼滅之刃》週邊強奪冠亞軍

「彰化好物購」2021創億元商機　東森購物網送2台機車大獎

保全酒精噴人臉、採訪沒開錄音…全球75%長期疲累，你是哪一累？！4步驟「免費拿鷄精」K.O.疲勞

新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週「拍照打卡」再抽千元購物金

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1！早餐神器廚電換購5折起

日本話題超夯髮品！屈臣氏日系美髮女神節下殺超低價　讓秀髮自帶女神光圈不是夢！

他問高速公路遇水坑「該踩煞車嗎」？網：難怪普遍行車觀念差

皮膚科醫師教「不花錢變美」8秘訣！「抗糖飲食」真的有用

黃舒衛／俄烏衝突加劇通膨危機　避險投資房產勿踩雷

Junior慶41歲「上山找黃鴻升吃蛋糕」！公開甜喊林萱瑜：謝謝女主角

三立董事長林崑海今告別式　蔡英文出席、三立總動員送別

俄侵烏「塔利班說話了」　鄉民震驚：這普丁可能稍微怕

烏軍英雄「手動引爆」炸彈　毀橋阻俄軍推進！無線電和同袍道別

古天樂拍電影「同場男星確診」　他染疫打不通電話：我只能自救

冬季衣物「收納4技巧」！外套怎麼收、針織不變形方法快筆記

自稱不吃人夫！小三「鹹濕偷情對話」直接打臉　關鍵一句慘賠30萬

恐怖畫面曝！烏俄新聞播到一半　飛彈突然從記者「頭頂上飛過」

消費熱門新聞

醫師研發減重茶一天一包就能瘦

超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

「IG男友」必備心機小道具

超商限時6天咖啡飲品第2杯8元喝

屈臣氏日系美髮女神節下殺超低價

4大超商「228連假咖啡優惠」一次看

搶喝買1送1！超商228咖啡優惠懶人包

溫妮、關關曝「7+7計畫」自信回歸職場

摩斯228連假早晚餐優惠！米漢堡2套

全聯推「在家吃早餐」食材買1送1

超商228連假加碼「大杯美式買1送1」

4大Apple夯品最殺不到2千　必搶時段快看

星二代「靠油甩油」　收獲真愛

二寶爸走出低谷　外送是人生支柱

更多熱門

相關新聞

國五5時湧車潮！今國道6路段最塞

國五5時湧車潮！今國道6路段最塞

今天是和平紀念日連續假期第一天，交通部高公局預估，今日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等。建議西部國道南向用路人12時後出發、國5南向17時後出發。

228連假踏青好所在　中壢莒光公園賞櫻去

228連假踏青好所在　中壢莒光公園賞櫻去

台中「草草了市」31攤超好逛只有2天

台中「草草了市」31攤超好逛只有2天

五倍券數位綁定「銀行送超商300元」！剩4天快領

五倍券數位綁定「銀行送超商300元」！剩4天快領

連假溫差破10度　收假日又變天

連假溫差破10度　收假日又變天

關鍵字：

228連假超商優惠懶人包7-11全家OK mart萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

伊正突曬「右腳小腿義肢照片」嘆：忍痛努力練習！

37歲女星驚傳墜河失蹤！警搜救2天「還是找不到人」

吳奇隆被傳婚變劉詩詩！　「換掉情侶頭像」網秒看懂

烏克蘭男童遭彈片削斷手　150烏軍投降

莫斯科御林軍激戰烏守軍 網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

俄裝甲車輾壓「行進中轎車」　基輔路人搶救

印尼6.2強震！至少7死85傷　410座建築倒塌

「1410斷食法」營養師激推：比168舒服！

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

後悔晚買！冷氣團發威「2家電」用過回不去

即／烏克蘭有意談判　俄羅斯：放下武器就談判

車臣出兵烏克蘭　要他向普丁道歉

大咖夫妻傳3月官宣離婚！　男方曾為她棄經紀人女友

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

俄侵烏　安倍：預告中將如何對台

更多

最夯影音

更多
烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅

烏軍為阻俄羅斯入侵自轟大橋　再擊落敵機！殘骸起火墜民宅
白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

烏克蘭證實「俄軍今晚攻進基輔」　呼籲當地民眾：丟汽油彈反擊！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

烏克蘭女童「被爆炸聲驚醒」　躲地下室避難：我還不想死

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面