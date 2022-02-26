美式、燕麥拿鐵全買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」懶人包

▲4大超商228連假優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

3天的228連假正式開跑了，無論是決定出遊還是在家追劇，肯定都要來杯咖啡放鬆提神，《ETtoday新聞雲》整理4大超商祭出的「228連假限定咖啡優惠」，不僅有美式、燕麥拿鐵等買1送1，還有第2杯8元及多項超殺組合，假期間絕對要把握機會喝一波。

▲全家搶喝指定咖啡飲品第2杯8元。

●7-11

7-11即日起至2月28日於全門市推出「3大咖啡飲品買1送1」，優惠品項包括大杯熱美式、大杯冰燕麥拿鐵及西西里風檸檬咖啡。OPEN POINT APP行動隨時取則加碼推「3大咖啡飲品組合優惠」，分別是CITY CAFE大杯美式咖啡「買22杯送22杯」（每日限量2萬組，每會員每日限購1組）、CITY CAFE大杯濃萃拿鐵「買22杯送11杯」（每日限量1.5萬組、每會員每日限購1組）以及CITY TEA四季春青茶「買2杯送2杯」（每日限量1萬組，每會員每日限購1組）。

●全家

全家即日起至2月28日於全門市推出「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠，包括單品美式、單品拿鐵、桂芳單品拿鐵、仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶及桂芳仙女波波醇奶茶共6款指定飲品，同步還有多達130種零食、日用品、冰品也享有「同品項第2件8元」優惠。

除外，2月26日至2月28日假期期間於APP隨買跨店取再加碼推出Let's Café多杯優惠組合，其中，經典美式特大杯6杯228元，相當打下63折優惠，1杯特大杯美式只要38元，還有經典拿鐵特大杯5杯下殺65折，提醒每人限購2組，咖啡則可兌換至6月30日。

●萊爾富

萊爾富即日起至3月14日於全門市推出「Hi Café大杯拿鐵買1送1（冰熱需一致）」，且3月8日前加碼喝咖啡全品項第2件7折優惠；至於線上優惠部分，Hi-Life VIP APP整買零取將於2月28日當天祭出「大杯美式、拿鐵同品項買6送6」，且於整買零取內購買的優惠咖啡皆可寄杯、跨店兌換。

●OK mart

OK mart即日起至3月1日於全門市祭出「大杯莊園級拿鐵、美式同品項買2送2」限定優惠，同步至3月9日前再加碼推超過300項指定糖餅、飲料第2件6折起優惠活動。

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